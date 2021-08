‘La Liendra’ habló del motivo por el que le cerraron la cuenta en Instagram

Mauricio Gómez, conocido como ‘La Liendra’, fue sorprendido este viernes 13 de agosto con el cierre de su cuenta en Instagram y en las últimas horas le dio a conocer a sus seguidores que ya conoció el motivo del cierre de su perfil en la red social.

Contexto: Le cerraron la cuenta de Instagram a ‘La Liendra’

Desde un perfil diferente, el influencer contó las razones por las que al parecer le habrían cerrado su cuenta y que tendría relación con ‘Epa Colombia’.

‘La Liendra’, «el motivo por el que me cerraron mi cuenta de Instagram es por ir en contra de la justicia, porque un día antes de que me cerraran la cuenta yo hice 20 historias defendiendo y apoyando a ‘Epa Colombia’, dando mi opinión de que me parecía que era mucho tiempo el cual le habían dado a ella para la cárcel y que muchas personas que de verdad roban y se roban muchos millones están libres, entonces por eso a ciertas personas no les gustó lo que dije, hicieron un reporte y como que me tumbaron mi cuenta”.

También indicó que este mismo sábado tendría una respuesta de lo que sucederá con su perfil en la res social.

