Le cerraron la cuenta de Instagram a ‘La Liendra’

Mauricio Gómez, conocido como ‘La Liendra’, confirmó a sus seguidores que su cuenta de Instagram fue bloqueada, una muy mala noticia para él y su equipo de trabajo.

A través de un video, el influencer se contactó con sus seguidores y dijo, “tengo el corazón a mil, ni siquiera se por dónde empezar, pero vamos al grano. A mí mucha gente me ha escrito que mi cuenta de Instagram no les aparece, que qué pasó con mi cuenta y la verdad yo me hago la misma pregunta. Lastimosamente vengo a decirles que me cerraron mi cuenta de Instagram”.

Y añadió, «si ustedes van ya mismo a buscar mi cuenta y actualizan, ven que no salgo, no tengo una explicación lógica, simplemente ingresé a mi cuenta como hago todos los días, me sacó, me dijeron que me la cerraron y ya”.

Mientras hablaba, desde su celular mostraba que ya no aparecían sus fotos ni ninguno de sus contenidos e incluso desapareció el usuario. Contó que no sabe quien está detrás de todo esto pero que confía en que pronto se solucione.

‘La Liendra’, tambien les envió un mensaje a las personas que se alegran por lo que le sucedió, «no sé por qué estaría feliz, de verdad no le deseo esto a nadie, relájese que con optimismo vamos a salir de esta”.

Tambien manifestó que continuará tranquilo y que mientras intentan recuperar su contraseña, pasará tiempo con su familia.

Liendritas pasaba a decirles que me cerraron la cuenta de instagram, no pensé pasar por esto pero se que con fe en Dios el me la devolverá solo pasaba a informarles esto❤️

Dios me los bendiga y se que volveremos con toda. — La Liendra (@La_liendraa) August 13, 2021