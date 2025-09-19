La Jesuu protagoniza aparatoso accidente en una vía al Valle: “Íbamos directo al barranco”

Resumen: La creadora de contenido La Jesuu, ex participante de La Casa de los Famosos, sufrió un accidente en una vía del Valle del Cauca cuando su carro patinó en una curva por pintura fresca y lluvia. Para evitar caer a un barranco, impactó contra un árbol. Resultó con una torcedura en el tobillo y advirtió a sus seguidores sobre el peligro de transitar por carreteras recién pintadas y húmedas.

La creadora de contenido caleña conocida como La Jesuu, quien participó en la segunda temporada de La Casa de los Famosos, sufrió un aparatoso accidente de tránsito en una vía del Valle del Cauca, donde su vehículo perdió el control en una curva.

De acuerdo con el relato que compartió en sus redes sociales, la joven de 23 años no se percató de que la carretera había sido pintada recientemente. La combinación de la pintura húmeda y la lluvia hizo que la calzada se volviera resbaladiza. “Frené para tomar la curva y el carro patinó; íbamos directo al barranco”, explicó. Ante el riesgo inminente, optó por estrellar el vehículo contra un palo para evitar una caída al vacío.

Las imágenes del carro, con la parte delantera destrozada, fueron publicadas por la misma influencer junto a un mensaje de alivio: “Gracias, Dios”. Posteriormente, informó que fue trasladada a un hospital para chequeos de rutina y que solo sufrió una torcedura en el tobillo. “Afortunadamente estoy bien, fue más el susto”, afirmó.

Esto le podría interesar: Amor y Amistad en Medellín: refuerzan controles para evitar violencias y riñas

El accidente, que no involucró a otros vehículos, movilizó a familiares y amigos que llegaron para asistirla. Incluso, en un video posterior, se observa cómo varias personas la ayudan a descender del carro, ya que no podía apoyar el pie lesionado. El automóvil tuvo que ser retirado en grúa debido a los graves daños.

La Jesuu aprovechó la experiencia para advertir a sus seguidores sobre el peligro de transitar por vías recién intervenidas y con pavimento pintado en días de lluvia. “Conocí en el hospital a una chica que tuvo el mismo problema, pero en moto. Tengan cuidado cuando vean pintura en la carretera”, recomendó.