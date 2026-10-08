Resumen: Una madre puma y su cría fueron rescatadas en la vereda Cañas Arriba, en Miranda, Cauca, luego de que algunos habitantes amenazaran con atacarlas. La CRC, la Alcaldía de Miranda y el Dagma coordinaron el operativo y trasladaron a los felinos a Cali, donde reciben atención veterinaria y se les realizan pruebas para evaluar su salud. Su posible regreso a la naturaleza dependerá de los resultados médicos y de la valoración de los especialistas.

¡La intervención evitó una tragedia! Rescatan a una mamá puma y su cría tras amenazas de muerte en el Cauca

Una madre puma y su cría fueron rescatadas en la vereda Cañas Arriba, zona rural de Miranda, Cauca, luego de que algunos habitantes amenazaran con atacarlas por su presencia en el sector. Ante el riesgo que enfrentaban los animales, las autoridades ambientales intervinieron para protegerlos y trasladarlos a un lugar seguro.

El procedimiento fue realizado de manera conjunta por la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), la Alcaldía de Miranda, mediante la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente (SEDAM), y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) de Cali.

Tras el rescate, los dos ejemplares fueron trasladados a la capital del Valle del Cauca y remitidos a un hogar de paso, donde permanecerán bajo supervisión especializada mientras se establece su estado de salud.

Los pumas serán sometidos a pruebas veterinarias

El director de la CRC, Amarildo Correa Obando, destacó la participación de los equipos de fauna de las entidades involucradas y el acompañamiento de la comunidad durante el procedimiento.

Durante la atención inicial, los especialistas tomaron muestras para evaluar las condiciones sanitarias de ambos animales e identificar posibles enfermedades infecciosas. Según explicó el funcionario, los análisis también permitirán conocer si existen agentes patógenos asociados con perros y gatos que puedan representar riesgos para los felinos.

Estas pruebas contribuirán a establecer un panorama más amplio sobre la salud de los ejemplares y los posibles factores ambientales que podrían afectar su bienestar. Los resultados servirán como base para orientar la atención veterinaria durante su permanencia en el hogar de paso.

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¿Podrán regresar a su hábitat natural?

Por ahora, la madre puma y su cría continuarán bajo observación mientras avanzan las evaluaciones médicas. Su eventual liberación dependerá de los resultados obtenidos y del criterio de los especialistas, quienes deberán determinar si cuentan con las condiciones necesarias para sobrevivir en libertad.

Así fue el angustioso rescate de una mamá puma y su cría, en Miranda, Cauca. Se encontraban en grave peligro de ser cazadas por algunos pobladores, por lo que tuvieron que ser retiradas de la zona.

Las dos fueron trasladadas hasta Cali, donde se evaluará su estado de salud . Tras su recuperación, de espera que sean liberadas en su hábitat natural. — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) October 8, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado una fecha para su regreso a la naturaleza.

La CRC también hizo un llamado a los habitantes para que eviten perseguir o atacar a los animales silvestres y comuniquen sus avistamientos a las entidades competentes. Las agresiones contra estas especies pueden acarrear consecuencias legales, dependiendo de las circunstancias.

La importancia del puma para los ecosistemas

El puma (Puma concolor), conocido también como león de montaña o león americano, es un mamífero carnívoro de la familia Felidae que habita en distintas regiones del continente americano, desde Canadá hasta el sur de Sudamérica.

Este felino cumple una función importante en los ecosistemas, pues contribuye a regular las poblaciones de otros animales. Su presencia en zonas rurales puede generar preocupación entre las comunidades, especialmente cuando se producen encuentros cerca de áreas habitadas.

El rescate en Miranda permitió poner a salvo a la madre y su cría después de las amenazas que enfrentaron en la vereda Cañas Arriba. Ahora, su evolución médica y los resultados de las valoraciones determinarán si podrán regresar a su entorno natural.