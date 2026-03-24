Resumen: Las autoridades investigan una nueva hipótesis sobre el accidente del avión Hércules C-130 en Puerto Leguízamo, Putumayo, la cual sugiere que la aeronave habría sufrido un golpe en la parte posterior (cola) contra la pista al intentar despegar. Este incidente técnico, conocido como tail strike, habría impedido que el avión alcanzara la sustentación necesaria, provocando su caída poco después y dejando un trágico saldo de 68 militares fallecidos. Los peritos centran ahora su análisis en determinar si el siniestro fue causado por un exceso de peso en la carga, las limitaciones de longitud de la pista o factores climáticos críticos de la región amazónica.

La hipótesis que toma fuerza del accidente del avión Hércules: testigos son claves para esclarecer los hechos

Las autoridades aeronáuticas y militares centran sus esfuerzos en esclarecer las causas del siniestro del avión Hércules C-130 en Puerto Leguízamo, Putumayo, que dejó un trágico saldo de 68 militares fallecidos. Una nueva versión sobre los últimos momentos de la aeronave ha tomado fuerza en las últimas horas, sugiriendo que un factor crítico durante la maniobra de despegue pudo desencadenar la tragedia.

El detalle técnico: El impacto de la “cola”

Según versiones preliminares y testimonios recogidos en la zona, el avión habría tenido dificultades para alcanzar la sustentación necesaria al final de la pista. Se investiga si la parte posterior de la aeronave (la cola) golpeó contra la superficie de la pista en un intento desesperado por elevarse.

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Este tipo de incidentes, conocidos en la aviación como tail strike, suelen ocurrir por diversas variables que ahora están bajo la lupa de los peritos:

Distribución de la carga: El peso total del avión al momento del despegue.

Longitud de la pista: Si el espacio de aceleración era suficiente para las condiciones del terreno.

Factores climáticos: La densidad del aire y la temperatura en esta zona de la Amazonía colombiana.

El estado de la aeronave

El avión accidentado, identificado con la matrícula FAC-1016, se precipitó a tierra a pocos kilómetros de la base militar tras no lograr estabilizar su vuelo después del presunto impacto en la pista. Equipos especializados de la Inspección General de las Fuerzas Militares y de la Aeronáutica Civil se encuentran en el lugar del impacto recuperando las cajas negras y restos de los motores para descartar fallas mecánicas previas.

Luto en las Fuerzas Militares

La comunidad de Puerto Leguízamo y las familias de los uniformados permanecen a la espera de los informes oficiales. Por ahora, las labores se concentran en el traslado de los cuerpos y en el análisis técnico de la infraestructura de la pista, la cual presenta retos logísticos propios de la geografía del Putumayo.

Las autoridades han pedido prudencia mientras se consolida el peritaje técnico que determine si se trató de un error operativo, una limitación de la pista o una falla en los sistemas de potencia de la aeronave.

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