Resumen: Un limpiavidrios fue capturado en la Calle 80 de Bogotá tras confirmarse que tenía orden judicial por hurto agravado. Fue detectado por cámaras.

¡Lo pillaron en el semáforo! Limpiavidrios de la 80 resultó ser un peligroso atracador en Bogotá

Gracias al monitoreo constante de las cámaras de seguridad, las autoridades detectaron movimientos sospechosos de un limpiavidrios que caminaba entre los vehículos con una actitud que no cuadraba con su supuesto oficio en los semáforos de la Calle 80, en Bogotá.

El seguimiento en tiempo real estableció que el sujeto no buscaba propinas, sino que perfilaba a sus próximas víctimas, lo que activó una alerta inmediata hacia las patrullas de la Policía Nacional para evitar un nuevo hurto en este punto crítico de la ciudad.

Lea también: “Deje de consumir “café””: Iván Duque desmintió a Petro, que está haciendo política por la caída del Hércules

Al llegar al sitio indicado por los operadores del 123, los uniformados interceptaron al hombre y procedieron a la verificación de sus antecedentes judiciales. La sorpresa fue mayor cuando el sistema arrojó que este individuo tenía una orden de captura vigente por el delito de hurto calificado y agravado.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

El delincuente, que utilizaba el pretexto de limpiar las ventanas de los carros para pasar desapercibido ante los ojos de los conductores, fue capturado de inmediato y trasladado para su respectiva judicialización, quedando a disposición de la autoridad que lo requería por sus fechorías anteriores.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, destacó que este resultado es fruto del fortalecimiento tecnológico en la localidad de Engativá, donde ya operan 542 cámaras de última generación.

Más noticias de Bogotá