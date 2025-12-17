La guerra legal no termina: exesposa de Daddy Yankee presenta nueva demanda y reclama 50 millones de dólares

Resumen: Mireddys González presentó una nueva demanda en Puerto Rico contra Daddy Yankee, en la que alega que se le retiraron de manera irregular dividendos corporativos tras su divorcio. El proceso también involucra a las empresas del artista y a entidades bancarias, y podría extender la disputa legal que ambas partes mantienen desde 2024.

El conflicto legal entre el cantante puertorriqueño Daddy Yankee y su exesposa, Mireddys González, volvió a escalar tras la presentación de una nueva demanda en el Tribunal Federal de San Juan, en Puerto Rico. En esta ocasión, González reclama el pago de 50 millones de dólares que, según sostiene, le corresponden como dividendos corporativos y que habrían sido retirados de su cuenta bancaria sin su autorización.

En el recurso judicial, Mireddys González señala que las empresas El Cartel Records y Los Cangris, Inc., vinculadas a la carrera artística del reguetonero, aprobaron en diciembre de 2024 la distribución de dividendos por un total de 100 millones de dólares, los cuales debían dividirse en partes iguales entre ella y Ramón Luis Ayala, nombre legal del artista.

La demandante asegura que el dinero fue inicialmente consignado en su cuenta personal, pero que menos de un día después los fondos fueron reversados y eliminados, situación que califica como irregular y contraria a la ley. Según su versión, la operación no habría sido un error bancario, sino el resultado de una actuación coordinada entre Daddy Yankee y una de las entidades financieras involucradas.

Por esta razón, la demanda no solo va dirigida contra el intérprete, sino que también incluye como codemandados a FirstBank y Oriental Bank, a quienes acusa de haber intervenido en la reversión de los fondos sin contar con la autoridad legal necesaria para hacerlo.

En el documento, González solicita al tribunal la devolución inmediata de los 50 millones de dólares, además de compensaciones económicas, medidas cautelares para evitar nuevas interferencias y una declaración judicial que establezca que la reversión de los recursos fue ilegal y no autorizada.

Este nuevo proceso se suma a una prolongada disputa judicial y empresarial que se intensificó tras el divorcio de la pareja, formalizado en febrero de este año luego de casi tres décadas de matrimonio. En octubre, ambas partes habían alcanzado un acuerdo que permitió a Daddy Yankee continuar utilizando sus marcas profesionales, incluidos su nombre artístico y seudónimos asociados a su carrera.

Sin embargo, las tensiones persistieron. El artista también ha promovido acciones legales contra su exesposa y su excuñada, a quienes acusó de presunta eliminación de archivos corporativos relacionados con las empresas que administraban en conjunto.

Hasta el momento, Daddy Yankee ni su equipo jurídico se han pronunciado públicamente sobre esta nueva demanda, que abre un nuevo capítulo en una de las disputas legales más mediáticas en el entretenimiento latino.