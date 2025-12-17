Resumen: Durante su reciente concierto en Medellín, J Balvin confesó haber sufrido una severa descompensación física que le hizo temer un posible infarto en plena tarima. A pesar de sentir que "se moría", el artista ocultó su malestar ante el público y completó el espectáculo por profesionalismo, revelando solo después la angustia que vivió mientras cantaba.

J Balvin casi se muere en el concierto que hizo en Medellín: un médico le dijo que le iba a dar un infarto

Mientras el estadio vibraba y miles de gargantas coreaban sus éxitos en la capital antioqueña, J Balvin libraba una lucha interna que nadie entre el público pudo percibir. El ídolo urbano, conocido mundialmente por poner a bailar al planeta, confesó horas después que estuvo al borde del colapso físico en pleno escenario.

Lo que para los asistentes fue una noche de euforia y reencuentro con el ‘Niño de Medellín‘, para José Osorio Balvin fue una prueba de resistencia extrema. Según reveló el propio artista, sufrió una descompensación severa que le hizo temer lo peor: un posible infarto.

El drama detrás de las luces

Lejos de detener el espectáculo, Balvin optó por el profesionalismo, ocultando el dolor y la angustia bajo la adrenalina del show. “Casi me da un infarto”, admitió el paisa, describiendo una sensación de taquicardia y malestar general que lo llevó al límite de sus fuerzas.

El incidente resalta la vulnerabilidad que a menudo queda eclipsada por la fama. A pesar de sentir que su cuerpo fallaba, el reguetonero decidió no alarmar a sus seguidores ni interrumpir la fiesta que había prometido a su ciudad natal.

Un llamado al autocuidado

Este episodio se suma a la historial de transparencia del cantante, quien no ha temido hablar abiertamente sobre su salud mental y física en el pasado. Sin embargo, esta confesión sobre su reciente presentación en Medellín deja una reflexión sobre las exigencias de la industria y la fragilidad humana, incluso para las superestrellas más grandes del género.

Por fortuna, la situación no pasó a mayores y el artista pudo finalizar su presentación, dejando como anécdota un momento que, según sus propias palabras, lo hizo sentir que la vida se le escapaba frente a la multitud.

