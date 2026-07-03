¡La Guaira en ruinas! Imágenes satelitales dimensionan la devastación tras los brutales sismos

Resumen: Las imágenes satelitales de la NASA muestran la magnitud de la destrucción causada por los terremotos en Venezuela, con La Guaira como la zona más afectada. Mientras continúan las labores de rescate y evaluación, expertos utilizan estos análisis para identificar las áreas con mayores daños y orientar las inspecciones, en medio de una emergencia que deja miles de víctimas y edificaciones afectadas.

Los análisis realizados con imágenes satelitales continúan ofreciendo una visión más amplia del impacto que dejaron los terremotos del pasado 24 de junio en el norte de Venezuela. La Guaira aparece como el estado con mayores afectaciones, mientras avanzan las labores de rescate, evaluación de daños y búsqueda de desaparecidos.

De acuerdo con el balance oficial más reciente, divulgado hasta el 1 de julio, la emergencia deja al menos 2.595 personas fallecidas y 12.400 heridas. Sin embargo, distintos organismos consideran que la cifra podría aumentar. Sky News informó el 29 de junio que el Coordinador de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en Venezuela se preparaba para un escenario de hasta 10.000 víctimas mortales.

La Guaira concentra la mayor destrucción

La Guaira, ubicada a unos 30 kilómetros de Caracas y con cerca de 400.000 habitantes, fue declarada zona de desastre tras los sismos. Allí, un análisis elaborado con imágenes del satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea (ESA), procesadas por la NASA, permitió identificar las áreas con mayor probabilidad de daños estructurales.

La evaluación compara imágenes captadas antes y después del terremoto para detectar alteraciones en la superficie compatibles con afectaciones en edificaciones. Según esa estimación preliminar, alrededor de 58.870 edificios podrían haber resultado dañados o destruidos.

La NASA aclaró que el mapa no confirma el estado de cada inmueble, sino que representa una estimación basada en información satelital que debe verificarse mediante inspecciones en terreno.

Especialistas respaldan el análisis, pero advierten sus límites

Consultados por BBC Mundo, expertos venezolanos señalaron que los resultados coinciden con lo observado durante las inspecciones realizadas en las zonas afectadas.

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«Visitando la zona se puede comprobar que no es una destrucción total del estado de La Guaira», explicó el geólogo Feliciano De Santis, presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos.

El especialista indicó que los daños más severos se concentran en sectores donde las características del suelo favorecieron fenómenos como la licuación y la amplificación de las ondas sísmicas.

«Son focos que están asociados a un comportamiento defectuoso de los suelos del cordón litoral que tuvieron degradación sísmica, licuación y amplificación de la señal sísmica», afirmó.

No obstante, también advirtió una limitación importante del mapa: «No se puede manejar un daño mínimo a la misma altura que un colapso».

Por su parte, Celia Herrera, directora del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello, explicó a BBC Mundo que esta información resulta útil para orientar las inspecciones y priorizar recursos, aunque no reemplaza las evaluaciones realizadas por ingenieros en el terreno.

Continúa la búsqueda de desaparecidos

Mientras continúan las labores de rescate, plataformas y organizaciones han utilizado imágenes satelitales para ayudar a localizar personas desaparecidas o verificar el estado de edificios donde residían familiares.

Las autoridades venezolanas informaron que 855 edificaciones presentan algún tipo de afectación en el país. De ellas, 189 colapsaron por completo, mientras que 158 corresponden a La Guaira. Además, otras 666 estructuras sufrieron daños graves o parciales.

A su vez, un informe preliminar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calcula que los terremotos dejaron cerca de 1,2 millones de toneladas de escombros, principalmente en Catia La Mar, Caraballeda y Urimare.

Aunque la evaluación definitiva aún está en proceso, las imágenes satelitales se han convertido en una herramienta clave para dimensionar la emergencia y orientar tanto la respuesta inmediata como la futura reconstrucción de las zonas afectadas.