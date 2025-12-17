La Gran Consulta por Colombia: seis liderazgos se unen para definir candidato presidencial en marzo de 2026

Resumen: Seis líderes políticos conformaron La Gran Consulta por Colombia, una alianza que definirá un candidato único para las elecciones presidenciales de 2026 mediante una consulta popular en marzo. La iniciativa busca una opción centrada, alejada de los extremos, y el ganador contará con el respaldo de todos los integrantes de la coalición. El proceso se realizará junto con las elecciones al Congreso, sin generar costos adicionales para el Estado, y permanece abierto a nuevos aspirantes que compartan los principios del grupo.

De cara a las elecciones presidenciales de 2026, seis figuras del panorama político nacional anunciaron la conformación de La Gran Consulta por Colombia, una alianza que buscará definir un candidato único mediante una consulta popular programada para el 8 de marzo de 2026. El mecanismo coincidirá con las elecciones al Congreso de la República y se perfila como uno de los procesos de selección más amplios dentro del espectro político no alineado con los extremos ideológicos.

La coalición está integrada por Mauricio Cárdenas, del movimiento Avanza Colombia; Vicky Dávila, del Movimiento Valientes; Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo; Aníbal Gaviria, de Unidos: La Fuerza de las Regiones; David Luna, del movimiento Sí Hay Un Camino, y Juan Daniel Oviedo, de Con Toda por Colombia. Los seis acordaron someter sus aspiraciones presidenciales a una consulta abierta, cuyo ganador será respaldado por todos los integrantes de la alianza en la primera vuelta presidencial.

Según lo informado, el objetivo de esta convergencia es ofrecer una alternativa política que priorice la unión nacional, la experiencia en lo público y la toma de decisiones basada en evidencia, con énfasis en la transparencia y la lucha contra la corrupción. Los promotores de la iniciativa señalaron que el proyecto no responde a jefaturas políticas tradicionales y busca diferenciarse tanto del oficialismo como de las posturas más radicales del escenario político.

Esto le podría interesar: ¡Juntos! El DIM, con su hinchada, espera cerrar el año ganando el título de la Copa ante Atlético Nacional

La consulta presidencial se realizará de manera simultánea con los comicios legislativos, utilizando la misma logística electoral. Esto implica que los ciudadanos recibirán, junto al tarjetón para Senado y Cámara, una tarjeta adicional para participar en la elección del candidato presidencial de esta coalición, sin que ello represente costos adicionales para el Estado.

La coalición subrayó que se trata de un proyecto abierto y que el mecanismo permanece disponible para nuevos aspirantes que se identifiquen con los principios del grupo y acepten las reglas de la consulta antes del inicio formal de la campaña.

Con este anuncio, el panorama electoral hacia 2026 comienza a delinearse con la articulación de varios liderazgos que apuestan por un mecanismo participativo previo a la primera vuelta presidencial, en la búsqueda de una propuesta común frente a los principales retos del país.