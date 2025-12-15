Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Centro Democrático ha oficializado a la senadora Paloma Valencia como su candidata única a la Presidencia de la República, apostando por una figura de fuerte identidad ideológica para liderar la contienda electoral. La congresista caucana, reconocida por su rigor académico y su vehemencia legislativa, asume el reto de unir a la derecha bajo las banderas de la seguridad democrática y la recuperación económica, consolidándose como la carta fuerte del uribismo tras imponerse en el mecanismo interno del partido.

Centro Democrático eligió a su candidata a la Presidencia: pese a favoritismo de Cabal, será Paloma Valencia

La incertidumbre en las toldas del uribismo ha llegado a su fin. El partido Centro Democrático ha anunciado oficialmente que la senadora Paloma Valencia Laserna será su candidata única para disputar la Presidencia de la República.

La decisión, que se da tras llevar el proceso interno con encuestas, consolida a Valencia como la figura de mayor peso dentro de la colectividad fundada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Asumo esta responsabilidad con el amor que le tengo a mi patria y con el compromiso de defender la libertad y el orden que los colombianos reclaman”, declaró Valencia tras conocerse los resultados.

Un perfil de “Pura Sangre” y academia

La elección de Paloma Valencia no es una sorpresa para los analistas políticos, quienes ven en ella la heredera natural de las tesis más firmes del partido, pero con un perfil intelectual propio.

Nacida en Popayán en 1978, Valencia lleva la política en su ADN. Es nieta del expresidente de la República Guillermo León Valencia y del fundador de la Universidad de los Andes, Mario Laserna Pinzón. Esta herencia le ha otorgado una mezcla particular: la oratoria encendida de la plaza pública y el rigor académico.

Su formación es extensa:

Abogada y Filósofa de la Universidad de los Andes.

Maestría en Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York (NYU).

Doctorado en Derecho (en curso/finalizado según corresponda).

Trayectoria Legislativa

En el Congreso, a donde llegó en 2014, Valencia se ha destacado por ser una de las voces más combativas de la oposición y, en su momento, del gobierno. Conocida por su disciplina y vehemencia en los debates, se ha ganado el apodo de “La Leona” entre sus seguidores, por la ferocidad con la que defiende sus posturas.

Sus banderas legislativas se han centrado en:

Reforma a la Justicia: Buscando mecanismos para reducir la impunidad y reformar las altas cortes.

Apoyo al emprendimiento: Autora de leyes que buscan facilitar la creación de empresa y reducir la carga tributaria a las MIPYMES.

Seguridad Democrática: Una defensa irrestricta de la Fuerza Pública y la autoridad del Estado en los territorios.

El reto: Unir a la derecha

La candidatura de Valencia envía un mensaje claro: el Centro Democrático apuesta por una figura de identidad ideológica definida. A diferencia de elecciones pasadas donde se buscaron perfiles más tecnocráticos o de centro, Valencia representa el “corazón” del partido.

Su reto inmediato será convocar a otros sectores de la derecha y centroderecha para formar una coalición robusta que pueda enfrentar a los sectores alternativos y de izquierda en una campaña que se prevé altamente polarizada.

Por ahora, el uribismo cierra filas en torno a una mujer que ha prometido devolver la seguridad y la confianza inversionista al país.