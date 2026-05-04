La gaminería hecha presidente: don Raúl le mostró billetes a los hinchas del DIM tras quedar eliminados

Resumen: Tras la dolorosa eliminación del Deportivo Independiente Medellín de la Liga BetPlay, el máximo accionista del club, Raúl Giraldo, protagonizó un escandaloso incidente en el Estadio Atanasio Girardot al responder a los cánticos y reclamos de la hinchada mostrándoles un fajo de billetes a modo de burla. Este gesto provocador, captado en video y rápidamente viralizado en redes sociales, desató la furia y la indignación de los aficionados que exigían su salida inmediata tras los constantes fracasos deportivos, profundizando aún más la crisis institucional y evidenciando una ruptura total entre la cúpula directiva y la fanaticada del equipo antioqueño.

Una nueva página de frustración y polémica se escribió en la historia reciente del Deportivo Independiente Medellín. Tras consumarse la eliminación del ‘Poderoso’ de la Liga BetPlay, el ambiente en el Estadio Atanasio Girardot pasó de la tristeza a la furia, protagonizando un bochornoso incidente cuyo actor principal fue el máximo accionista del club, Raúl Giraldo.

Al término del encuentro que dejó sin opciones al cuadro antioqueño de ingresar a los cuadrangulares semifinales, los hinchas que permanecían en las graderías no dudaron en expresar su profundo descontento. Los cánticos de protesta resonaron con fuerza bajo la consigna unánime: “Y ya se va, Raúl Giraldo, ya se va”, exigiendo un cambio inmediato en la dirigencia debido a los fracasos deportivos y la falta de títulos en la última década.

Lejos de mantener la compostura o buscar calmar los ánimos, la reacción de Giraldo encendió aún más la ira de los aficionados. En videos grabados desde la tribuna, que rápidamente se hicieron virales en la red social X (antes Twitter), se observa al directivo en el terreno de juego realizando gestos provocadores hacia la tribuna. Sin embargo, la imagen que más indignación ha causado muestra el momento exacto en el que Giraldo saca un fajo de billetes y se los exhibe a la hinchada a modo de burla.

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Este gesto, calificado de “grotesco”, “ordinario” y “vergonzoso” por cientos de seguidores en redes sociales, fue interpretado como un insulto directo a la afición que, fecha tras fecha, paga su boleta para acompañar al equipo. Mientras jugadores como Daniel Cataño y Didier Moreno intentaban conciliar y ofrecer disculpas por el bajo rendimiento del plantel, la actitud desafiante de Giraldo desató un conato de desmanes que obligó a varios hinchas a trasladarse a la parte baja del estadio para continuar con sus airados reclamos.

La relación entre la cúpula directiva del DIM y su fanaticada parece estar en su punto más crítico. Las decisiones administrativas, la conformación de la plantilla y una nueva eliminación prematura han agotado la paciencia de un sector importante de la hinchada, que hoy exige más que nunca la venta del equipo.

Hasta el momento, ni Raúl Giraldo ni la junta directiva de la institución han emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido, pero el daño en la relación entre el club y su gente ha sumado un capítulo que será difícil de borrar. Mientras el balón deja de rodar para el Medellín este semestre, la verdadera tormenta se jugará en los despachos institucionales.

La gaminería hecha presidente: don Raúl le mostró billetes a los hinchas del DIM tras quedar eliminados