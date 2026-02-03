Sergio Higuita se consagró subcampeón del AlUla Tour 2026 en Arabia Saudí tras brillar en la montaña y superar una caída. Foto: cortesía AlUla Tour – A.S.O. – Tony Esnault

Resumen: El ciclista colombiano Sergio Higuita se consagró subcampeón del AlUla Tour 2026 tras completar las cinco etapas en Arabia Saudí con un tiempo acumulado de 17 horas, 23 minutos y 58 segundos, situándose a solo 15 segundos del ganador absoluto, el suizo Jan Christen. A pesar de sufrir una caída durante la etapa reina de 163.9 kilómetros que finalizó en Skyviews of Harrat Uwayrid, el antioqueño logró recuperarse para cruzar la meta en sexta posición y asegurar su lugar en el podio general, consolidando así un gran inicio de temporada tras haber destacado previamente con un tercer puesto en la jornada de montaña del certamen

El ciclista colombiano Sergio Higuita consolidó una actuación sobresaliente en territorio asiático al coronarse subcampeón de la décima edición del AlUla Tour 2026.

Tras cinco intensas jornadas de competición en Arabia Saudí, el corredor nacional detuvo el cronómetro general en 17 horas, 23 minutos y 58 segundos, quedando a tan solo 15 segundos del campeón de la prueba, el suizo Jan Christen.

La jornada definitiva, disputada este sábado 31 de enero, unió AlUla Old Town con el exigente mirador de Skyviews of Harrat Uwayrid sobre un trazado de 163.9 kilómetros.

A pesar de enfrentar la adversidad tras sufrir una caída hacia la mitad del recorrido, Higuita demostró su resiliencia al recuperarse y cruzar la línea de meta en la sexta posición, cediendo 32 segundos frente al ganador de la etapa, Jan Christen, quien se impuso con un tiempo de 03:36:05.

El camino hacia el podio para el colombiano tuvo su punto más alto durante la tercera etapa, celebrada el pasado jueves entre Winter Park y Mountain Wirkah.

Sergio Higuita supera una caída y se corona subcampeón del AlUla Tour 2026

En aquel trayecto de 142.1 kilómetros marcado por la dureza de la montaña, Higuita lanzó un ataque decisivo en los metros finales buscando la victoria, logrando un valioso tercer lugar por detrás del suizo Yannis Voisard y el portugués Afonso Eulálio, resultado que fue fundamental para sus aspiraciones en la clasificación general.

Finalmente, el cuadro de honor de la competencia árabe quedó liderado por Christen, seguido por la consistencia de Higuita en la segunda casilla.

En lo que respecta a la última etapa, el podio del día fue completado por el sudafricano Byron Munton y el español Igor Arrieta, quienes escoltaron al suizo en una jornada que reafirmó el gran estado de forma del ciclista antioqueño en el inicio de la temporada internacional.

