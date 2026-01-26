La FCF celebra diez años de gestión de Alejandro Domínguez en CONMEBOL, destacando la transparencia, modernización y éxito del fútbol sudamericano. Foto: Tomada de X

Resumen: La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) celebra los diez años de gestión de Alejandro Domínguez al frente de la CONMEBOL, destacando una transformación histórica basada en la transparencia financiera —con la recuperación de 130 millones de dólares del FIFA Gate— y la modernización institucional. Durante esta década, el fútbol sudamericano ha fortalecido el crecimiento del balompié femenino, ha implementado innovaciones como el VAR y las Finales Únicas, y ha recuperado el protagonismo mundial con títulos como el de Argentina 2022 y la adjudicación de sedes para el Mundial 2030. A través de su presidente Ramón Jesurun, la FCF ratifica su respaldo a un liderazgo que ha logrado profesionalizar el deporte y garantizar la estabilidad económica incluso en tiempos de pandemia

La FCF exalta una década de transformación en la CONMEBOL bajo el liderazgo de Alejandro Domínguez

Este lunes, 26 de enero de 2026, se cumple el décimo aniversario de la gestión de Alejandro Domínguez al frente de la CONMEBOL.

La Federación Colombiana de Fútbol se unió a la conmemoración, reconociendo “una era marcada por reformas estructurales, transparencia institucional y un crecimiento deportivo sin precedentes que ha reposicionado al fútbol sudamericano en la élite global”, dijo la FCF.

Uno de los pilares más destacados de esta década, dijo la Federación, fue la recuperación de más de 130 millones de dólares vinculados al escándalo del “FIFA Gate”.

Esos fondos, dijeron desde la FPC, no solo han saneado las arcas de la institución, sino que han permitido la creación de iniciativas con impacto social como SUMA, un programa educativo para la niñez.

La implementación de auditorías externas anuales y alianzas estratégicas con patrocinadores globales han consolidado una estabilidad financiera que antes parecía inalcanzable para la región.

Bajo la visión de Domínguez, adicionalmente, destacó la Federación que el fútbol femenino ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad vibrante.

Lea también: ¡El Búfalo se queda! Alfredo Morelos renueva con Atlético Nacional hasta 2029

La FCF exalta una década de transformación en la CONMEBOL bajo el liderazgo de Alejandro Domínguez

Con la participación de 20.000 niñas y la formación de 1.000 entrenadoras cada año, la estructura competitiva ha dado un salto de calidad con la creación de la Liga de Naciones Femenina, la cual otorga cupos directos para la Copa Mundial de 2027.

Este enfoque se complementa con la capacitación de más de 4.200 entrenadores en diversas categorías, impulsando la profesionalización del deporte en todo el continente.

La gestión ha cosechado frutos dorados, teniendo como máxima referencia el título mundial de Argentina en Catar 2022.

Además, la CONMEBOL ha liderado la vanguardia tecnológica con la implementación del VAR desde 2017 y la instauración de las Finales Únicas en sus torneos de clubes.

Mirando hacia el futuro, el continente se prepara para un hito histórico: el regreso de la Copa Mundial de la FIFA en 2030 para celebrar el centenario del torneo en suelo sudamericano.

La FCF también resaltó el papel crucial de la Confederación durante la crisis sanitaria global, donde se destinaron más de 95 millones de dólares en apoyo económico y se gestionaron 50.000 dosis de vacunas para la comunidad del fútbol.

Asimismo, la lucha contra el racismo y la violencia se ha formalizado mediante estrategias lideradas por figuras de la talla de Ronaldo Nazário, reafirmando que el fútbol debe ser un espacio seguro e inclusivo.

“Aplaudimos la gestión, el liderazgo y la visión de transformación de Alejandro Domínguez”, expresó Ramón Jesurun Franco, presidente de la FCF, ratificando el compromiso de Colombia con el desarrollo integral del balompié regional.

Más noticias de Deporte