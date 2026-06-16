¡Se estrenan los grupos I y J en el Mundial! Partidos de hoy, 16 de junio: Horarios en Colombia para ver a Argentina

Resumen: Recuerda sintonizar tu transmisión favorita al menos 15 minutos antes de cada encuentro para disfrutar de los actos protocolarios y los himnos nacionales. ¡Que ruede el balón!
Minuto30.com .- ¡La fiebre mundialista no se detiene! Este 16 de junio, la fase de grupos nos regala una jornada vibrante con los encuentros de los Grupos I y J. Si te estás preparando para disfrutar de un día lleno de fútbol y no quieres perderte el debut de potencias mundiales como Francia y Argentina, aquí tienes toda la información detallada con los horarios oficiales para Colombia.
⚽ Grupo I: Francia busca la victoria temprana
El Grupo I abre la jornada con dos encuentros clave que definirán el ritmo de esta fase. Todas las miradas están puestas en el equipo europeo, pero no se pueden subestimar las sorpresas.
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Francia vs. Senegal: El plato fuerte de la tarde. Los franceses buscan asegurar sus primeros tres puntos ante un equipo senegalés conocido por su velocidad y potencia física.
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Hora de Colombia: 2:00 PM
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Irak vs. Noruega: Un duelo de estilos donde la disciplina táctica noruega se pondrá a prueba frente a la intensidad iraquí.
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Hora de Colombia: 5:00 PM
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🌟 Grupo J: El turno de la Albiceleste
La noche se viste de gala para recibir al Grupo J, con la selección sudamericana como principal protagonista en horario estelar.
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Argentina vs. Argelia: El equipo sudamericano salta a la cancha con la obligación de sumar ante una selección argelina que siempre es un rival incómodo y rocoso.
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Hora de Colombia: 8:00 PM
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Austria vs. Jordania: El cierre de la jornada nos trae un encuentro decisivo para las aspiraciones de ambos equipos de avanzar a la siguiente ronda.
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Hora de Colombia: 11:00 PM
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📅 Resumen Rápido de la Jornada (Hora COL)
Guarda esta tabla para que no te pierdas ni un solo minuto de acción:
Recuerda sintonizar tu transmisión favorita al menos 15 minutos antes de cada encuentro para disfrutar de los actos protocolarios y los himnos nacionales. ¡Que ruede el balón!
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