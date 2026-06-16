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    ¡Se estrenan los grupos I y J en el Mundial! Partidos de hoy, 16 de junio: Horarios en Colombia para ver a Argentina

    ¡La fiebre mundialista no se detiene!

    Publicado por: SoloDuque

    Las sorpresas que armó Bogotá para ver los partidos del Mundial
    Foto de archivo.
    ¡Se estrenan los grupos I y J en el Mundial! Partidos de hoy, 16 de junio: Horarios en Colombia para ver a Argentina

    Resumen: Recuerda sintonizar tu transmisión favorita al menos 15 minutos antes de cada encuentro para disfrutar de los actos protocolarios y los himnos nacionales. ¡Que ruede el balón!

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- ¡La fiebre mundialista no se detiene! Este 16 de junio, la fase de grupos nos regala una jornada vibrante con los encuentros de los Grupos I y J. Si te estás preparando para disfrutar de un día lleno de fútbol y no quieres perderte el debut de potencias mundiales como Francia y Argentina, aquí tienes toda la información detallada con los horarios oficiales para Colombia.

    ⚽ Grupo I: Francia busca la victoria temprana

    El Grupo I abre la jornada con dos encuentros clave que definirán el ritmo de esta fase. Todas las miradas están puestas en el equipo europeo, pero no se pueden subestimar las sorpresas.

    • Francia vs. Senegal: El plato fuerte de la tarde. Los franceses buscan asegurar sus primeros tres puntos ante un equipo senegalés conocido por su velocidad y potencia física.

      • Hora de Colombia: 2:00 PM

    • Irak vs. Noruega: Un duelo de estilos donde la disciplina táctica noruega se pondrá a prueba frente a la intensidad iraquí.

      • Hora de Colombia: 5:00 PM

    🌟 Grupo J: El turno de la Albiceleste

    La noche se viste de gala para recibir al Grupo J, con la selección sudamericana como principal protagonista en horario estelar.

    • Argentina vs. Argelia: El equipo sudamericano salta a la cancha con la obligación de sumar ante una selección argelina que siempre es un rival incómodo y rocoso.

      • Hora de Colombia: 8:00 PM

    • Austria vs. Jordania: El cierre de la jornada nos trae un encuentro decisivo para las aspiraciones de ambos equipos de avanzar a la siguiente ronda.

      • Hora de Colombia: 11:00 PM

    📅 Resumen Rápido de la Jornada (Hora COL)

    Guarda esta tabla para que no te pierdas ni un solo minuto de acción:

    Hora Grupo Partido
    2:00 PM Grupo I Francia 🆚 Senegal
    5:00 PM Grupo I Irak 🆚 Noruega
    8:00 PM Grupo J Argentina 🆚 Argelia
    11:00 PM Grupo J Austria 🆚 Jordania

    Recuerda sintonizar tu transmisión favorita al menos 15 minutos antes de cada encuentro para disfrutar de los actos protocolarios y los himnos nacionales. ¡Que ruede el balón!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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