¡La familia creció! Dulce María de RBD anuncia el nacimiento de su segunda hija con emotiva publicación

Resumen: Dulce María, exintegrante de RBD, anunció el nacimiento de su segunda hija, Fernanda, compartiendo un emotivo video en redes sociales que resalta la unión familiar y la alegría de ver a María Paula convertida en hermana mayor.

La cantante y actriz Dulce María, reconocida por su paso en RBD, anunció este viernes 27 de marzo el nacimiento de su segunda hija, Fernanda, a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales. La noticia marca un nuevo capítulo en su vida familiar junto a su esposo, el cineasta y músico Paco Álvarez, y su primera hija, María Paula, quien ahora se convierte en hermana mayor.

El video, realizado en blanco y negro, presenta una secuencia que resalta la unión familiar a través de las manos de cada miembro: primero las de Paco, luego las de Dulce María, seguidas por las de María Paula y finalmente las de la recién nacida. La publicación se acompaña de un mensaje cargado de emoción, en el que la artista expresa la importancia y la felicidad que representa la llegada de Fernanda:

“Marzo /2026 Bienvenida Fernanda! llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo y de la vida, solo nosotros sabemos el camino para tenerte en nuestros brazos y cuanto lo anhelábamos! Estamos infinitamente agradecidos por tu vida, llegas a completar nuestra familia y ahora nuestra pequeña María Paula se convierte en hermana mayor, morimos de ganas por recorrer la vida contigo! Te amamos bebita mágica”.

Una espera llena de cuidados y sorpresas

Dulce María había revelado en octubre de 2025 que estaba esperando a su segundo hijo, decisión que implicó pausar temporalmente sus proyectos profesionales para enfocarse en su embarazo. Esta etapa fue especialmente significativa debido a su edad: al cumplir 40 años en diciembre de 2025, la cantante entró en un grupo que requiere seguimiento médico más cercano durante el embarazo.

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Durante los meses de espera, la artista compartió con sus seguidores algunos momentos de su gestación. A inicios de marzo de 2026, anticipó que la llegada de su bebé sería inminente mediante un carrete de fotografías que incluía un pastel de betún con la inscripción “Coming soon. Marzo 2026”, zapatitos, un pequeño trajecito de punto, ecografía y un letrero que decía “Baby on the way (Bebé en camino)”.

En una entrevista con ¡HOLA!, Dulce María reveló que su segunda maternidad fue una sorpresa: “Sinceramente, no me imaginaba a mis 40 embarazada. Yo pensaba que, bueno, pues ya los 40 cerraba la fábrica. Y Dios nos sorprende y creo que por algo tenemos esta misión y he escuchado a mi cuerpo, a la vida”. La artista también compartió su nostalgia al ver a María Paula asumir el rol de hermana mayor y aprender a compartir con su nueva compañera de vida.

Conexión familiar y mensaje de amor

El nacimiento de Fernanda consolida a la familia de Dulce María y Paco Álvarez, quienes ahora disfrutan de la compañía de sus dos hijas. La publicación del video, acompañada de la canción Somewhere on the Rainbow de Christina Perri, se convirtió en el medio ideal para transmitir su alegría a los seguidores, quienes reaccionaron masivamente.

Con la llegada de Fernanda, Dulce María reafirma no solo la importancia de la maternidad en su vida, sino también el vínculo cercano con su audiencia, compartiendo de manera auténtica momentos significativos de su familia, llenos de amor y esperanza.