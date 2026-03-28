Resumen: El actor Santiago Munévar Rey murió el 27 de marzo, dejando una amplia trayectoria en radio, televisión, teatro y doblaje, donde fue pionero en Colombia. Su legado incluye trabajos en producciones nacionales e internacionales y una voz reconocida por varias generaciones.

Adiós a un pionero: falleció Santiago Munévar Rey, referente del doblaje y la actuación en Colombia

El sector artístico colombiano atraviesa un momento de duelo tras confirmarse el fallecimiento del actor Santiago Munévar Rey, reconocido por su trayectoria en radio, televisión, teatro y, especialmente, en el doblaje. La noticia fue confirmada el 28 de marzo de 2026 por la Asociación Colombiana de Actores (ACA), que también destacó el legado que deja en la industria.

De acuerdo con la información conocida, su muerte se produjo el viernes 27 de marzo, aunque hasta ahora no se han revelado detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

El presidente de la ACA, Julio Hernán Correa, en diálogo con la revista Vea, aclaró además que las versiones difundidas en 2025 sobre su supuesta muerte eran falsas: “Estaba vivo. Hace un par de semanas participó en una asamblea virtual de la Asociación en condiciones normales”, explicó.

Una voz que marcó generaciones

Nacido el 16 de abril de 1959, Munévar construyó una carrera sólida y diversa que se extendió por varias décadas. Su trabajo abarcó distintos formatos, desde producciones radiales hasta proyectos televisivos y teatrales, consolidándose como una figura versátil dentro del panorama artístico nacional.

Su incursión en la televisión se remonta a 1975, cuando comenzó a participar en producciones como Aquilino el inquilino y Así fue. Paralelamente, desarrolló una destacada carrera en el ámbito del doblaje, donde no solo prestó su voz a múltiples personajes, sino que también se desempeñó como director de doblaje en contenidos de canales internacionales como National Geographic y Discovery Channel.

Su voz, ampliamente reconocida por el público, también estuvo presente en campañas publicitarias y narraciones institucionales, convirtiéndose en un sello distintivo dentro del medio. Fue considerado uno de los pioneros del doblaje en Colombia, aportando al desarrollo de esta disciplina en el país.

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Reacciones y despedida

Tras conocerse la noticia, colegas, amigos y organizaciones del sector cultural manifestaron su tristeza y enviaron condolencias a la familia del actor. Desde la Asociación Colombiana de Actores destacaron que su voz tenía un sello único, capaz de transmitir autenticidad en cada interpretación.

“Hay voces inconfundibles. Bastaba escucharlo para saber que algo verdadero estaba ocurriendo. Santiago sabía reír, incluso en los momentos más difíciles. Un caballero.”

La entidad también resaltó que Munévar convirtió la lectura en voz alta en una forma de darle vida a los textos, logrando que cada palabra cobrara sentido en el momento de ser compartida.

Asimismo, subrayaron la coincidencia simbólica de su fallecimiento con una fecha significativa para las artes escénicas, interpretándolo como una forma de permanencia en la memoria cultural.

“Murió el Día Mundial del Teatro. Hay coincidencias que se sienten como una forma de permanecer. Desde ACA le decimos adiós. Su voz sigue entre nosotros.”

Con su partida, Colombia pierde a una de las voces más representativas del doblaje y a un artista que dejó huella en múltiples generaciones, tanto por su talento como por su aporte al sector audiovisual del país.