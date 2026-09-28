Resumen: Vozinha, arquero de Cabo Verde, se convirtió en una de las figuras mediáticas del Mundial 2026 tras su destacada actuación ante España. Su popularidad creció rápidamente y pasó de 56.000 seguidores a más de un millón, pero el reconocimiento también cambió su vida cotidiana. El guardameta aseguró que ahora enfrenta una pérdida de privacidad y tranquilidad, por lo que admite extrañar la vida que tenía antes del torneo.

¡La fama le pasó factura! Vozinha confiesa que extraña la vida que tenía antes del Mundial: “Perdí mi paz”

La histórica participación de Cabo Verde en el Mundial 2026 convirtió a Vozinha en uno de los futbolistas más reconocidos de la selección africana. El arquero, que ya tenía una extensa trayectoria profesional a sus 40 años, alcanzó una exposición internacional que transformó su vida cotidiana y multiplicó la atención sobre él y su familia.

Sin embargo, el reconocimiento no llegó acompañado únicamente de oportunidades. En una entrevista concedida a The Observer, el guardameta explicó que una de las principales consecuencias de su nueva popularidad ha sido la dificultad para conservar espacios privados.

El futbolista aseguró que salir a comer o caminar dejó de ser una actividad completamente normal. Según relató, ahora es habitual que aficionados se acerquen para solicitarle fotografías y autógrafos, mientras que otras personas simplemente comienzan a grabarlo.

“Ahora, cuando salgo o voy a un restaurante, siempre hay alguien pidiéndome una foto o un autógrafo. O peor aún, alguien filmándome”, explicó Vozinha al referirse a la situación que enfrenta desde su repentino salto a la fama.

Su vida cambió después del Mundial

La transformación en la vida del arquero se produjo después de su actuación durante el Mundial, particularmente tras el partido en el que Cabo Verde empató sin goles frente a España.

Su desempeño llamó la atención de los aficionados y también generó un fenómeno en redes sociales. Durante el encuentro, CazéTV impulsó una campaña para que los espectadores siguieran al guardameta en Instagram.

El crecimiento fue inmediato. Vozinha pasó de contar con 56.000 seguidores en la plataforma a superar el millón en cuestión de horas, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles de la selección caboverdiana.

Ese aumento de popularidad también modificó la manera en que el futbolista es recibido fuera de las canchas. Lo que antes eran desplazamientos cotidianos comenzaron a estar acompañados por personas interesadas en fotografiarlo, pedirle un autógrafo o registrar su presencia con sus teléfonos.

Para Vozinha, esa situación representa una de las partes más difíciles de la notoriedad que adquirió durante el torneo.

El arquero preferiría recuperar su vida anterior

La magnitud del cambio quedó reflejada cuando el guardameta fue consultado sobre qué vida escogería si tuviera la posibilidad de regresar al momento previo a su reconocimiento internacional.

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“Si tuviera que elegir entre la vida que tengo hoy y la vida que tenía antes, elegiría la vida que tenía antes”, aseguró.

La declaración refleja la importancia que el futbolista le concede a la privacidad que disfrutaba antes del Mundial. Aunque su nombre ganó reconocimiento internacional y su carrera recibió nuevas oportunidades, el arquero reconoce que la exposición permanente tiene un costo personal.

La situación también alcanzó a su familia en Cabo Verde. De acuerdo con lo expuesto en la entrevista con The Observer, personas interesadas en conocer al futbolista han llegado hasta la vivienda de sus padres en busca de fotografías o saludos.

El aumento de la atención también estuvo acompañado por propuestas comerciales. Sin embargo, Vozinha decidió establecer límites frente a determinadas marcas y rechazó colaboraciones relacionadas con casas de apuestas, alcohol o tabaco.

Nuevas oportunidades para Vozinha

El impacto de su actuación en el Mundial no se limitó a las redes sociales. La exposición internacional también coincidió con nuevos movimientos en su carrera deportiva.

El guardameta concretó su llegada a Colo-Colo de Chile, club con el que tiene como objetivo disputar la Copa Libertadores. De esta manera, el torneo internacional abrió una nueva etapa profesional para un futbolista que, antes de la Copa del Mundo, desarrollaba su carrera lejos de los grandes focos mediáticos.

Además, Vozinha decidió prolongar su presencia con la selección de Cabo Verde y continuar al frente del equipo durante las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027, aplazando así su retiro internacional.

A estos reconocimientos se sumó su nominación entre los diez candidatos al premio al mejor portero del mundo, un reconocimiento que evidencia el impacto que tuvo su actuación en el torneo.

El contraste es evidente: mientras su carrera atraviesa uno de los momentos de mayor exposición y reconocimiento, el arquero asegura que hay algo de su vida anterior que no ha podido recuperar. Para Vozinha, la fama trajo seguidores, oportunidades profesionales y reconocimiento internacional, pero también hizo más difícil algo que antes formaba parte de su cotidianidad: tener tranquilidad y privacidad.