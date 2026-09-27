Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Emotivo reencuentro: Hélio Neto, sobreviviente del Chapecoense, vuelve a abrazar al policía colombiano que le salvó la vida

    Durante el vibrante encuentro, Hélio Neto le entregó al oficial Lengua una camiseta del equipo Chapecoense

    Publicado por: SoloDuque

    Emotivo reencuentro: Hélio Neto, sobreviviente del Chapecoense, vuelve a abrazar al policía colombiano que le salvó la vida

    Resumen: Este domingo 27 de septiembre se registró un conmovedor encuentro entre el exjugador brasileño Hélio Neto, sobreviviente de la tragedia aérea del club Chapecoense en el municipio de La Unión, y el oficial de la Policía Nacional de Colombia que lo rescató

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- Este domingo 27 de septiembre se registró un conmovedor encuentro entre el exjugador brasileño Hélio Neto, sobreviviente de la tragedia aérea del club Chapecoense en el municipio de La Unión, y el oficial de la Policía Nacional de Colombia que lo rescató. El momento, que quedó documentado en fotografías y videos, revivió el heroísmo y la gratitud forjados en medio del dolor.

    El héroe del rescate

    El oficial homenajeado es el capitán de la Policía Nacional, Marlon Lengua, quien para la época ostentaba el grado de subteniente. Su intervención fue providencial, pues logró hallar al futbolista de manera milagrosa unas ocho horas después del impacto, justo cuando las labores de búsqueda nocturna estaban a punto de dar por terminadas las esperanzas de encontrar más sobrevivientes.

    helio neto3

    Foto: Cortesía

    Durante el vibrante encuentro, Hélio Neto le entregó al oficial Lengua una camiseta del equipo Chapecoense. Ambos posaron juntos con la prenda, consolidando un gesto de profundo agradecimiento por el valor del uniformado.

    helio neto1

    Foto: Cortesía

    Historia de hermandad

    Los protagonistas de esta historia de supervivencia se habían visto por primera vez en una habitación de hospital en diciembre de 2016, justo antes de que el exdefensor regresara a su natal Brasil. Años después, la vida los vuelve a reunir en la ciudad de Medellín en el marco de la presentación del documental Chapecó, El Último Sobreviviente.

    helio neto2

    Foto: Cortesía

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¿Sabías que la restricción de rentas cortas en zonas residenciales existe desde 2014?

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.