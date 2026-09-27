Resumen: Este domingo 27 de septiembre se registró un conmovedor encuentro entre el exjugador brasileño Hélio Neto, sobreviviente de la tragedia aérea del club Chapecoense en el municipio de La Unión, y el oficial de la Policía Nacional de Colombia que lo rescató

Emotivo reencuentro: Hélio Neto, sobreviviente del Chapecoense, vuelve a abrazar al policía colombiano que le salvó la vida

Minuto30.com .- Este domingo 27 de septiembre se registró un conmovedor encuentro entre el exjugador brasileño Hélio Neto, sobreviviente de la tragedia aérea del club Chapecoense en el municipio de La Unión, y el oficial de la Policía Nacional de Colombia que lo rescató. El momento, que quedó documentado en fotografías y videos, revivió el heroísmo y la gratitud forjados en medio del dolor.

El héroe del rescate

El oficial homenajeado es el capitán de la Policía Nacional, Marlon Lengua, quien para la época ostentaba el grado de subteniente. Su intervención fue providencial, pues logró hallar al futbolista de manera milagrosa unas ocho horas después del impacto, justo cuando las labores de búsqueda nocturna estaban a punto de dar por terminadas las esperanzas de encontrar más sobrevivientes.

Durante el vibrante encuentro, Hélio Neto le entregó al oficial Lengua una camiseta del equipo Chapecoense. Ambos posaron juntos con la prenda, consolidando un gesto de profundo agradecimiento por el valor del uniformado.

Historia de hermandad

Los protagonistas de esta historia de supervivencia se habían visto por primera vez en una habitación de hospital en diciembre de 2016, justo antes de que el exdefensor regresara a su natal Brasil. Años después, la vida los vuelve a reunir en la ciudad de Medellín en el marco de la presentación del documental Chapecó, El Último Sobreviviente.