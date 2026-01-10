Resumen: La Alcaldía de La Estrella cerró cuatro remataderos tras más de 15 años de quejas por ruido, desorden y violencia. La medida busca recuperar la tranquilidad del municipio.

Después de 15 años de quejas, cierran los ‘remataderos’ que tenían en jaque a La Estrella

Tras más de una década de insistentes reclamos ciudadanos, la alcaldía La Estrella, en el sur del Valle de Aburrá, ordenó el cierre definitivo de cuatro establecimientos nocturnos, conocidos popularmente como remataderos, que operaban en un complejo de bodegas del sector Stock Sur y que, según las autoridades, incumplían la normativa vigente sobre uso del suelo.

La decisión, confirmada por la Alcaldía, marca un antes y un después para el municipio, pues con esta medida ya no queda ningún local nocturno autorizado para funcionar las 24 horas, una modalidad que durante años fue señalada por los habitantes como foco constante de riñas, ruido excesivo, consumo desmedido de alcohol y hechos violentos.

De acuerdo con la administración local, el cierre de los remataderos se sustenta en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) aprobado en 2023, el cual prohíbe expresamente la venta y consumo de licor en el polígono donde estaban ubicados estos negocios. Aunque los propietarios tuvieron un plazo para regularizar su situación, no lograron renovar la viabilidad del uso del suelo, lo que obligó a la clausura.

Vecinos y comerciantes del sector aseguraron que la problemática se repetía cada fin de semana. Borracheras, peleas, agresiones físicas y contaminación sonora hacían parte del panorama habitual, afectando directamente la tranquilidad de quienes residen y trabajan en la zona.

Desde la Secretaría de Planeación indicaron que en el último año se intensificaron los controles y sanciones, aplicando la Ley 1801 de convivencia ciudadana, lo que derivó en cierres progresivos hasta llegar a la medida definitiva.

Las autoridades recalcaron que estos operativos continuarán de forma permanente para evitar que actividades similares vuelvan a instalarse de manera irregular.

