Resumen: WestCol confirmó la quinta edición de Stream Fighters y anunció que la preventa de entradas comenzará el 12 de septiembre. Además, el 13 de septiembre realizará una transmisión especial para revelar a los participantes y entregar nuevos detalles del evento. La aparición de una figura infantil asociada con Blessd en el video promocional generó rumores sobre una posible participación del cantante, aunque hasta ahora no ha sido confirmada. También Ciro Quiñónez manifestó su interés en pelear contra Giovanny Ayala.

¡La espera terminó! WestCol confirmó Stream Fighters 5 y una pista del video puso a Blessd en el radar

WestCol confirmó el regreso de Stream Fighters con una quinta edición que ya comenzó a generar expectativa entre sus seguidores. El anuncio fue realizado este miércoles 10 de septiembre a través de sus redes sociales, mediante un video promocional en el que el creador de contenido repasó diferentes momentos de su trayectoria en internet antes de revelar la llegada de una nueva versión del evento.

La producción recurrió a un formato dramatizado y a herramientas de inteligencia artificial para mostrar a WestCol en diferentes etapas de su vida. La historia comienza con una conversación entre el creador de contenido y una versión infantil de él mismo, que le pregunta por aquello que consiguió con el paso de los años.

Dentro del video aparecen referencias a Minecraft, una de las etapas con las que WestCol comenzó a ganar reconocimiento en internet. También se hace alusión al crecimiento que tuvo posteriormente como creador de contenido y streamer.

La confirmación de la quinta edición aparece después de la intervención de Carlos Vidal Barrueco, mánager español de WestCol, quien llega con un maletín. En su interior se encuentra el número cinco, elemento utilizado para anunciar oficialmente la nueva entrega de Stream Fighters.

La preventa comenzará este sábado

Además de confirmar el regreso del evento, WestCol dio a conocer las primeras fechas relacionadas con la venta de entradas y la presentación de información sobre esta edición.

La preventa de boletería comenzará el sábado 12 de septiembre. Esta primera etapa se realizará antes de que se conozca oficialmente la cartelera completa de enfrentamientos.

El domingo 13 de septiembre, WestCol realizará una transmisión especial en la que entregará nuevos detalles de Stream Fighters 5 y revelará quiénes harán parte de esta edición. Por ahora, no se ha informado la fecha exacta en la que se realizará la jornada de combates.

Esto le podría interesar: ¡Se llevó tremendo susto! Jimmy Vásquez sufrió fuerte quemadura durante reto en ‘MasterChef’

La aparición de Blessd encendió los rumores

Uno de los detalles que más llamó la atención del video promocional aparece hacia el final de la producción. En ese momento se muestra a un personaje infantil que los internautas relacionaron con Blessd.

La escena generó especulaciones sobre una posible participación del cantante en Stream Fighters 5. Sin embargo, ni WestCol ni la organización han confirmado que Blessd vaya a convertirse en uno de los peleadores.

Otro nombre que ha manifestado su interés en participar es el cantante Ciro Quiñónez, quien planteó un posible enfrentamiento con Giovanny Ayala.

La propuesta está relacionada con el altercado que ambos protagonizaron en un centro comercial de Bogotá en 2024. Hasta el momento, tampoco se ha confirmado que este eventual combate vaya a formar parte de la cartelera.

La última edición se realizó en 2025

La quinta edición llega después de la jornada realizada el 18 de octubre de 2025 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, donde el combate principal estuvo protagonizado por Andrea Valdiri y Yina Calderón.

El formato ha reunido en sus diferentes ediciones a creadores de contenido, figuras del entretenimiento y artistas en enfrentamientos de boxeo amateur, acompañados por presentaciones musicales y una transmisión digital.

Para esta nueva entrega todavía quedan detalles por conocer, entre ellos los demás participantes, los enfrentamientos, los artistas invitados y la fecha definitiva del evento.

Por ahora, la atención está puesta en la preventa del 12 de septiembre y en la transmisión anunciada para el día siguiente, cuando comenzarán a conocerse los nombres que harán parte de Stream Fighters 5.