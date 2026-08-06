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    Apareció bandera del ELN en un puente de Bogotá y activó operativo policial

    Una bandera del ELN Bogotá apareció colgada en un puente de la localidad de Kennedy y encendió las alarmas de las autoridades.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Apareció bandera del ELN en un puente de Bogotá y activó operativo policial
    Foto sacada de redes sociales.
    Apareció bandera del ELN en un puente de Bogotá y activó operativo policial

    Resumen: Bandera del ELN Bogotá: autoridades investigan la aparición de un emblema en un puente de Kennedy. Antiexplosivos descartó artefactos peligrosos.

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    La aparición de una bandera del ELN en Bogotá generó un operativo de seguridad este jueves 6 de agosto. El hallazgo se dió en el puente vehicular de la avenida Ciudad de Cali con avenida Guayacanes, en la localidad de Kennedy.

    Como medida preventiva, unidades antiexplosivos acordonaron el puente e inspeccionaron la estructura para verificar si existía algún artefacto que representara riesgo para la comunidad.

    Luego de la revisión, las autoridades descartaron la presencia de explosivos o de cualquier otro elemento peligroso en el perímetro, por lo que procedieron a retirar la bandera y restablecer la normalidad en el sector.

    La Policía informó que el emblema habría sido instalado durante la madrugada, aunque por ahora no existe confirmación de que la acción haya sido ejecutada directamente por integrantes del ELN.

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    Bandera del ELN es investigada por las autoridades

    La investigación busca establecer quiénes fueron los responsables de colgar la bandera y cuál era su propósito. Para ello, los investigadores revisan cámaras de seguridad de la avenida Ciudad de Cali y sus alrededores, además de recopilar testimonios y otros elementos de prueba.

    El hallazgo ocurrió un día antes de la posesión del presidente electo Abelardo De la Espriella, en medio del refuerzo de las medidas de seguridad adoptadas por las autoridades ante posibles alteraciones del orden público.

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