Resumen: Shakira sigue haciendo historia con 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial 2026, al liderar los principales rankings musicales y romper un nuevo récord en Spotify. El éxito del sencillo también la consolida como una de las artistas con mayor impacto global en la actualidad.

¡La era de Shakira no tiene fin! ‘Dai Dai’ rompe récords y la consolida como la artista más escuchada

Shakira atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera. La cantante colombiana volvió a ubicarse en la cima de la industria musical gracias a ‘Dai Dai’, el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se convirtió en la canción con mayor alcance global durante la última semana de junio.

La producción, interpretada junto al artista nigeriano Burna Boy, ha logrado posicionarse entre las favoritas del público alrededor del mundo, reflejando su impacto tanto en las principales plataformas de streaming como en los listados musicales de mayor relevancia.

Uno de los hitos más importantes alcanzados por la barranquillera fue liderar el ranking mundial de Spotify con ‘Dai Dai’, además de ocupar el primer lugar en la clasificación global de Billboard correspondiente a la semana del 30 de junio.

El sencillo fue presentado en mayo como la canción oficial del Mundial de 2026 y desde entonces ha mantenido un crecimiento constante en reproducciones, consolidándose como uno de los mayores fenómenos musicales del año.

Un éxito que no deja de crecer

El alcance de ‘Dai Dai’ también se refleja en sus cifras de consumo digital. El videoclip oficial ya supera los 296 millones de reproducciones, mientras que la canción acumula más de 500 millones de escuchas en las diferentes plataformas de música.

Además, el tema ha logrado ingresar a las listas de éxitos en más de 56 países, confirmando su recepción positiva en distintos mercados y convirtiéndose en uno de los lanzamientos con mayor presencia internacional en lo que va de 2026.

La canción mezcla sonidos latinos, pop y afrobeat, una combinación que ha permitido conectar con públicos de diferentes regiones del mundo. En su letra, Shakira hace un homenaje a algunas de las máximas figuras del fútbol internacional, mencionando nombres como Pelé, Diego Armando Maradona, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah, Kylian Mbappé, David Beckham, Paolo Maldini, Kaká, Romário, Andrés Iniesta y Carlos «El Pibe» Valderrama.

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Nuevo récord para Shakira en Spotify

El éxito del sencillo también impulsó un nuevo logro individual para la artista colombiana.

Shakira superó recientemente los 99 millones de oyentes mensuales en Spotify, convirtiéndose en la artista femenina latina con la mayor cantidad de escuchas mensuales registrada en la historia de la plataforma.

La marca confirma el gran momento que vive la cantante, quien continúa sumando nuevos públicos mientras mantiene el respaldo de seguidores que la han acompañado durante más de tres décadas de trayectoria artística.

Un himno del Mundial con propósito social

Más allá de su desempeño comercial, ‘Dai Dai’ también está vinculada a una iniciativa solidaria.

Los ingresos generados por la canción serán destinados al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, un programa enfocado en apoyar proyectos educativos en diferentes regiones del mundo.

Este componente social ha convertido al sencillo en una producción que busca ir más allá del entretenimiento y aprovechar el impacto global del Mundial para respaldar una causa de alcance internacional.

La gira también sigue rompiendo marcas

Mientras celebra el éxito de ‘Dai Dai’, Shakira continúa recorriendo Estados Unidos con la segunda etapa de su gira Las Mujeres Ya No Lloran.

El tour, que comenzó en febrero de 2025, ha sido reconocido como uno de los espectáculos musicales con mayor convocatoria del último año y permitió que la colombiana obtuviera en enero de 2026 un Récord Guinness por la gira más exitosa realizada por un artista de habla hispana.

Durante este recorrido también protagonizó un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Brasil, que reunió a más de dos millones de personas, antes de preparar su siguiente etapa de presentaciones en Europa.

Presencia confirmada en la final del Mundial

Otro de los momentos más esperados para la artista llegará el próximo 19 de julio, cuando forme parte del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Shakira compartirá escenario con Madonna y BTS en un show que marcará un hecho inédito para el torneo, al ser la primera vez que la final contará con una presentación musical de estas características.

La participación de la colombiana refuerza el vínculo que ha construido con la Copa del Mundo a lo largo de su carrera, luego de haber interpretado algunas de las canciones más recordadas en la historia del certamen.

Con el liderazgo de ‘Dai Dai’ en los principales rankings internacionales, un nuevo récord en Spotify y una agenda llena de presentaciones de gran formato, Shakira reafirma su vigencia en la industria y continúa consolidándose como una de las artistas latinas con mayor impacto en la música a nivel mundial.