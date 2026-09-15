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Resumen: Melany Cadavid, una colombiana de 27 años, fue encontrada sin vida en Burunga, Panamá Oeste, con lesiones visibles en diferentes partes del cuerpo. Las autoridades investigan el caso como un posible femicidio y adelantan estudios forenses y otras diligencias para establecer qué ocurrió y determinar responsabilidades.

La encontraron en plena vía y con lesiones: investigan la muerte de una colombiana en Panamá

Una ciudadana colombiana fue encontrada sin vida durante la mañana del sábado 12 de septiembre en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste. La víctima fue identificada como Melany Cadavid, de 27 años, procedente de Medellín, Antioquia.

El reporte se conoció alrededor de las 6:57 de la mañana, cuando residentes alertaron sobre la presencia de una mujer tendida junto a una vía, en un sector rodeado de árboles y vegetación.

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a Cadavid Román boca arriba y confirmaron que no tenía signos vitales. La zona fue acordonada para adelantar las diligencias judiciales y la recolección de elementos que pudieran contribuir al esclarecimiento del caso.

De acuerdo con la información suministrada, funcionarios de investigación y peritos acudieron posteriormente al sitio. El levantamiento del cuerpo terminó alrededor de las 9:37 de la mañana.

Las autoridades investigan un posible femicidio

Durante las primeras inspecciones fueron identificadas lesiones visibles en el rostro y en diferentes partes del cuerpo de la mujer.

El medio panameño Mi Diario informó que la víctima fue encontrada semidesnuda y que únicamente llevaba puesta la ropa interior de la parte inferior. Esta circunstancia, junto con las lesiones observadas, hace parte de los elementos que están siendo analizados por las autoridades.

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El Ministerio Público de Panamá investiga el caso bajo la hipótesis de un posible femicidio, mientras se adelantan las actuaciones necesarias para determinar qué ocurrió antes de que la joven fuera encontrada.

Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente de capturas ni han señalado a una persona como responsable de la muerte.

La joven fue identificada mediante documentos personales

La identidad de la víctima fue establecida a partir de documentos personales encontrados dentro de un bolso que estaba en el lugar.

Según la información conocida, Cadavid Román alquilaba una habitación en Burunga y trabajaba en un establecimiento nocturno de la zona. Estos datos deberán ser verificados durante el desarrollo de la investigación.

La Fiscalía de Panamá Oeste quedó a cargo de las diligencias para establecer los últimos movimientos de la joven, determinar qué ocurrió antes de su muerte y establecer si otras personas estuvieron involucradas.

Los estudios forenses serán determinantes

El cuerpo fue sometido a los procedimientos forenses correspondientes, cuyos resultados permitirán establecer la causa exacta de la muerte y aportar información sobre las circunstancias en las que se produjo.

Además de los análisis médicos, las autoridades deberán revisar las evidencias obtenidas durante la inspección y recopilar testimonios que permitan reconstruir las últimas horas de Cadavid Román.

La investigación permanece en una etapa preliminar y continúa abierta mientras se analizan las pruebas obtenidas en Burunga.

Por el momento, no se han establecido responsabilidades penales de manera pública y las autoridades panameñas continúan trabajando para esclarecer la muerte de la colombiana.