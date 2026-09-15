Fotografía de archivo de un dibujo del rostro del empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una calle de Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez

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Resumen: El empresario y exministro venezolano, Alex Saab, llegó a un acuerdo trascendental con la justicia de Estados Unidos. Tras declararse culpable del delito de lavado de dinero, se comprometió a entregar evidencia y testimonios que comprometen directamente a altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.

¡Con acuerdo de 12 páginas! Alex Saab le hace el quite a una pena de 20 años

Minuto30.com .- Un nuevo capítulo judicial sacude la política venezolana. Alex Saab, de 54 años y nacido en Colombia, firmó un acuerdo de 12 páginas con la Fiscalía estadounidense en el que acepta su culpabilidad por blanqueo de capitales, marcando un giro definitivo en su proceso legal.

El acuerdo con el Departamento de Justicia

Para evitar la pena máxima de 20 años de prisión que podría enfrentar, Saab accedió a «cooperar plenamente» con el Departamento de Justicia (DOJ). Este compromiso incluye la aportación de información completa, testimonios veraces y la entrega de registros y documentos probatorios para cualquier juicio que requiera el gobierno estadounidense. A cambio de esta colaboración, Washington aceptó pedir una sentencia menor ante el juez.

Además deberá pagar 195 millones de dólares.

El esquema de corrupción y los salpicados

En su confesión, el empresario reconoció que durante el año 2015 estructuró una red ilegal fundamentada en sobornos y pagos ilícitos vinculados al Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). Este esquema permitió el desvío y la transferencia de millonarios fondos hacia el sur de la Florida.

Como parte de su delación, Saab implicó a varias figuras cercanas al régimen. La lista de mencionados incluye a:

Álvaro Pulido Vargas.

José Gregorio Vielma Mora.

Emmanuel Enrique Rubio González.

Carlos Rolando Lizcano.

Dos individuos bajo reserva, identificados en el expediente únicamente como «co-acusado 1» y «co-acusado 3».

Un sorpresivo revés judicial

Este sometimiento a la justicia norteamericana contrasta fuertemente con el panorama reciente de Saab. Cabe recordar que, tras enfrentar cargos previos en Miami, había sido liberado en 2023 por la administración de Joe Biden mediante un canje de prisioneros. Luego de su regreso a Caracas, fue recibido con honores y nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional (2024-2026), cargo que ocupó antes de este desenlace judicial.