¡La encontraron en carretera! Recuperan moto Honda hurtada en Medellín durante el Plan Cosecha

Resumen: Uniformados recuperaron una motocicleta Honda modelo 2026 en la vía Medellín-La Pintada durante controles del Plan Cosecha. El vehículo tenía una denuncia por hurto calificado y agravado ocurrido el 2 de octubre en Medellín y quedó a disposición de la Fiscalía 166 Seccional. No se reportaron capturas.

Una motocicleta Honda, modelo 2026, que tenía una denuncia por hurto calificado y agravado fue recuperada durante actividades de control en la vía Medellín-La Pintada. El vehículo había sido reportado como hurtado el pasado 2 de octubre en Medellín y fue ubicado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia.

La recuperación ocurrió el domingo 25 de octubre de 2026, a las 7:30 de la mañana, en el kilómetro 59+300 de ese corredor vial, en el sector del estadio. El procedimiento se adelantó en el marco del Plan Cosecha y formó parte de las actividades de prevención, registro y control a personas y vehículos.

La moto Honda recuperada tenía una denuncia por hurto en Medellín

Al verificar la situación de la motocicleta, los uniformados establecieron que presentaba una denuncia por el delito de hurto calificado y agravado. Los hechos asociados a ese reporte se habían registrado en Medellín el 2 de octubre de 2026, de acuerdo con la información entregada sobre el procedimiento.

La recuperación del vehículo se produjo, por tanto, después de la fecha del hurto denunciado. El balance diferencia esos dos momentos: el reporte corresponde a un caso ocurrido en Medellín, mientras que el hallazgo tuvo lugar durante los controles realizados sobre la vía Medellín-La Pintada el domingo en la mañana.

El vehículo fue identificado como una motocicleta de marca Honda, modelo 2026. La información conocida no detalla las circunstancias en que fue sustraída, el lugar específico del hurto dentro de Medellín ni el recorrido que habría seguido hasta ser localizada en el corredor vial del departamento.

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El vehículo quedó a disposición de la Fiscalía

Tras la recuperación, la motocicleta fue dejada a disposición de la Fiscalía 166 Seccional de Medellín para los trámites judiciales correspondientes. Ese es el paso reportado sobre el vehículo, sin que se haya informado de una entrega posterior a su propietario.

El balance de este caso se concentra en la recuperación de la moto. No comunica capturas ni identifica a una persona como presunta responsable del hurto. Por ello, el hallazgo del vehículo no puede presentarse como la detención de alguien vinculado con los hechos denunciados el 2 de octubre.

Tampoco se detalló una decisión judicial sobre posibles involucrados. La motocicleta quedó a disposición del despacho seccional mencionado para continuar las actuaciones correspondientes al caso, de acuerdo con el resultado divulgado de la intervención realizada por los uniformados de tránsito.

Controles del Plan Cosecha en la vía Medellín-La Pintada

La intervención fue adelantada por la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia durante actividades de prevención, registro y control a personas y vehículos. El punto señalado fue el sector del estadio, en el kilómetro 59+300, sin que el reporte precise un lugar diferente para el hallazgo.

Estas labores se desarrollaron en el marco del Plan Cosecha. La recuperación fue presentada como parte de las acciones de la Policía Nacional orientadas a prevenir el hurto de automotores y fortalecer la seguridad en los corredores viales de Antioquia.

La información disponible no incluye un avalúo de la motocicleta ni describe daños encontrados durante la inspección. El resultado comunicado corresponde al vehículo recuperado y a su puesta a disposición de la Fiscalía, sin un balance de otros bienes incautados dentro de este procedimiento.

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Por ahora, el caso deja una motocicleta Honda modelo 2026 recuperada tras haber sido denunciada por hurto en Medellín. La actuación realizada el domingo en la mañana permitió ubicar el automotor durante los controles viales y dejarlo a disposición de la autoridad judicial para adelantar los trámites correspondientes.