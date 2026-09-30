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    Israel declara «héroe del día» al piloto indio Smit Machchhar tras evitar tragedia aérea y salvar a casi 200 personas

    Israel rinde un sentido y público homenaje al piloto, asegurando que toda la nación «lo saluda» y reconoce su valerosa intervención

    Publicado por: SoloDuque

    El piloto Smit Machchhar gravemente herido evitó la tragedia aérea
    El piloto Smit Machchhar gravemente herido evitó la tragedia aérea
    Israel declara «héroe del día» al piloto indio Smit Machchhar tras evitar tragedia aérea y salvar a casi 200 personas

    Resumen: Israel rinde un sentido y público homenaje al piloto, asegurando que toda la nación «lo saluda» y reconoce su valerosa intervención

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    Minuto30.com .- Representantes del Estado de Israel expresaron su profundo agradecimiento al capitán indio Smit Machchhar, destacando su heroísmo e ingenio para neutralizar una grave amenaza a bordo de un vuelo y evitar una tragedia que ponía en riesgo la vida de cerca de 200 personas inocentes.

    De acuerdo con el encendido pronunciamiento de agradecimiento, se exaltó la rápida capacidad de resolución del capitán Machchhar, quien logró desbloquear la puerta de la cabina de mando. Esta acción fue determinante para permitir que otros pasajeros pudieran ingresar y neutralizar al atacante, calificado como una «hiena cobarde».

    Homenaje en el Parlamento

    Como muestra de la inmensa gratitud del país, se anunció el compromiso de presentar un proyecto de ley ante la próxima sesión de la Knéset (el parlamento israelí) con el objetivo de bautizar una sala de espera del Aeropuerto Internacional Ben Gurión con el nombre del piloto indio.

    El pronunciamiento oficial concluyó con los deseos de una pronta y completa recuperación para el capitán Machchhar tras el incidente. Asimismo, se extendió un reconocimiento especial a su familia y a sus padres por haberle inculcado que «salvar vidas humanas es el valor más supremo».

    Con esta declaración, Israel rinde un sentido y público homenaje al piloto, asegurando que toda la nación «lo saluda» y reconoce su valerosa intervención como un acto histórico de valentía.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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