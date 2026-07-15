Resumen: Una mujer fue capturada en Brasil tras ser señalada de intentar sacar a un recién nacido de un hospital haciéndose pasar por técnica de enfermería. La rápida reacción de la tía del bebé evitó el presunto secuestro al descubrir al menor oculto en un bolso. Durante la investigación, las autoridades encontraron en la vivienda de la sospechosa una habitación equipada para recibir a un recién nacido, mientras el caso continúa bajo investigación.

¡La descubrió a tiempo! Tía frustró el presunto secuestro de recién nacido por una falsa enfermera

La rápida reacción de una familiar impidió que un recién nacido fuera sacado de un hospital en Brasil por una mujer que, presuntamente, se hizo pasar por integrante del personal de salud. El caso ocurrió en la Maternidad Doña Evangelina Rosa, en el estado de Piauí, quedó registrado por las cámaras de seguridad y es investigado por la Policía Civil como un presunto intento de secuestro de un menor.

Según la información conocida, la sospechosa ingresó al centro asistencial cuando no se encontraba de servicio y se presentó ante la familia del bebé como una técnica de enfermería. Con ese argumento aseguró que debía llevar al recién nacido para realizarle unos exámenes de rutina, por lo que inicialmente logró ganarse la confianza de los familiares.

No obstante, una de las tías del menor comenzó a desconfiar de su comportamiento y decidió seguirla antes de que abandonara el área de maternidad.

La intuición de la tía evitó el presunto secuestro

En declaraciones entregadas a medios locales de Brasil, Daniela, tía del recién nacido, contó que empezó a sospechar cuando observó movimientos que le parecieron inusuales. Según relató, la mujer ingresó a un baño con un bolso de gran tamaño y salió minutos después con una vestimenta diferente, lo que despertó aún más sus sospechas.

Convencida de que algo no estaba bien, decidió seguirla por los pasillos del hospital hasta interceptarla antes de que saliera de las instalaciones. Al revisar el bolso que llevaba, descubrió que el recién nacido estaba oculto en su interior.

“Cuando tiré, ahí estaba la bebé. Me pregunté qué estaba pasando, si de verdad trabajaba allí. Le pregunté: ‘¡Mujer, por Dios!, ¿qué haces con esta niña en esa bolsa?’. Ella respondió que no era lo que yo pensaba. Saqué a la bebé y salí corriendo gritando pidiendo ayuda”, relató.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que la familiar frustró la salida de la mujer con el bebé.

#Viral | Una bebé recién nacida estuvo a punto de ser sustraída de un hospital en Brasil. Una técnica de enfermería fue detenida tras ser descubierta cuando presuntamente intentaba sacar a la menor escondida en una bolsa. La rápida reacción de un familiar evitó la tragedia.👶🏥 pic.twitter.com/m25X1tNJ0g — Golpe Político (@Golpe_politico) July 14, 2026

Más adelante, Daniela explicó que actuó guiada por su intuición y porque temía tener que darle a su hermana la noticia de que la niña había desaparecido, convencida de que la sospechosa habría logrado salir del hospital sin mayores dificultades de no haber intervenido.

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La investigación permitió ordenar su captura

Como la denuncia fue presentada después de los hechos y no hubo captura en flagrancia, la Fiscalía solicitó una orden de prisión preventiva, que posteriormente fue autorizada por un juez.

Tras la difusión del caso, familiares de la sospechosa la internaron en una clínica psiquiátrica. Una vez recibió el alta médica, las autoridades hicieron efectiva la orden judicial y procedieron con su captura.

Durante su declaración, la investigada optó por guardar silencio.

Su defensa aseguró que la mujer fue diagnosticada con síntomas de esquizofrenia, recibe tratamiento psiquiátrico y tendría una capacidad reducida para comprender la gravedad de los hechos que se le atribuyen.

Sin embargo, la Policía Civil indicó que, por ahora, no existen pruebas que permitan considerarla inimputable por razones de salud mental. Asimismo, precisó que la investigación no ha encontrado evidencia de que hubiera actuado con la ayuda de otras personas.

Los hallazgos en la vivienda de la sospechosa

Dentro de las diligencias judiciales, los investigadores inspeccionaron la vivienda de la mujer.

En el inmueble encontraron una habitación acondicionada con una cuna, bañera, pañales, ropa de bebé y otros elementos destinados al cuidado de un recién nacido.

Además, familiares de la investigada manifestaron que durante varios meses ella les aseguró que estaba embarazada, aunque, según indicaron, nunca presentó exámenes médicos ni documentos que confirmaran esa versión.

Las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer completamente lo sucedido. Mientras tanto, la mujer enfrenta un proceso por el presunto delito de intento de secuestro de un menor, conducta que, de acuerdo con la legislación brasileña, contempla penas de entre dos y ocho años de prisión.