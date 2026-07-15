Resumen: La influencer, empresaria y escritora panameña Marie Claire González falleció a los 39 años, generando conmoción tras conocerse que semanas antes había compartido en redes sociales mensajes sobre un presunto caso de maltrato psicológico durante una relación sentimental. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas de su muerte ni se han establecido responsabilidades sobre los señalamientos que realizó. González era reconocida por su trabajo en emprendimiento, liderazgo femenino y desarrollo personal.

Hallan sin vida a Marie Claire González, la influencer que había denunciado presunto maltrato semanas antes

La creadora de contenido, empresaria y escritora panameña Marie Claire González falleció a los 39 años, una noticia que ha generado conmoción en Panamá y otros países de la región, donde era reconocida por su trabajo en liderazgo, emprendimiento y desarrollo personal. Su muerte fue reportada por diversos medios panameños y mexicanos, mientras que, hasta el momento, su familia no ha informado oficialmente las causas del fallecimiento.

El caso ha cobrado especial relevancia porque, semanas antes de morir, la influencer había compartido en redes sociales varias publicaciones en las que denunció el presunto maltrato psicológico que aseguró haber sufrido durante una relación sentimental. Sus mensajes, acompañados de fotografías y reflexiones, abrieron un debate sobre la violencia emocional y la importancia de buscar apoyo.

Denunció públicamente el presunto maltrato

Durante las últimas semanas de junio y los primeros días de julio, Marie Claire González utilizó su cuenta de Instagram para relatar experiencias que, según afirmó, marcaron profundamente su vida.

El 28 de junio publicó una fotografía en la que aparecía con un hematoma alrededor de uno de sus ojos, acompañada de una reflexión sobre el abuso y la violencia psicológica.

Posteriormente, el 1 de julio, explicó por qué había decidido hacer pública su historia. Según escribió, su propósito era ayudar a otras personas a identificar señales de relaciones dañinas y animarlas a buscar ayuda.

«Lo hice público porque sé que muchas personas se identificarán y callaron por vergüenza. Se ha normalizado tanto los ‘cambios de humor’ de los hombres que la sociedad nos ha hecho creer que esa es una relación sana y que debes simplemente soportar y acostumbrarte, y no es así».

En otra publicación también habló de los momentos difíciles que atravesó tras un divorcio y aseguró que una nueva relación afectó seriamente su bienestar emocional.

«El hecho de que no me haya muerto con todo lo que me ha pasado, confirma que soy el personaje principal».

El mensaje que dejó antes de su fallecimiento

Tras conocerse la noticia de su muerte, comenzó a difundirse una publicación que, según reportaron distintos medios, habría sido programada previamente por la influencer.

En ese texto pidió perdón a sus hijos y expresó el profundo dolor que, según sus palabras, le dejó la situación que había denunciado.

«No me llamen fuerte. No me admiren. No me llamen sobreviviente, porque les fallé, les fallé a mis hijos por no poder haber sido más fuerte para ellos. Perdónenme».

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En el mismo mensaje también escribió:

«Me quitaste las ganas de vivir, de confiar, y de creer en las buenas intenciones de los demás, le quitaste su mamá a mis hijos y espero que tu descendencia y la descendencia de tu familia cargue con eso, porque a diferencia de ustedes que creen en la brujería, yo sí creo en Dios, y Dios entiende mi dolor y sé que me recibe con amor».

Estas afirmaciones corresponden a publicaciones realizadas por Marie Claire González en sus redes sociales y, hasta el momento, no existe una decisión judicial que establezca responsabilidades frente a los señalamientos que hizo.

Las circunstancias de su muerte siguen sin esclarecerse

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente la causa del fallecimiento ni han informado si existe una investigación relacionada con el caso, por lo que las circunstancias de su muerte permanecen sin esclarecer.

Su trayectoria

Además de su faceta como creadora de contenido, Marie Claire González era empresaria, escritora, conferencista y fundadora de Executive Lab. También impulsó proyectos enfocados en innovación, transformación digital, liderazgo femenino y crecimiento empresarial.

En Instagram reunió una comunidad de más de 150.000 seguidores, con quienes compartía contenido sobre emprendimiento, salud mental y desarrollo personal.

Su fallecimiento ha generado numerosas reacciones entre seguidores y figuras del ámbito empresarial, que han destacado su trayectoria mientras permanece la expectativa por conocer información oficial sobre las circunstancias de su muerte.