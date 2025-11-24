Resumen: La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 desató controversia tras la renuncia de dos jueces y la revelación de un contrato millonario entre Pemex y una empresa vinculada a Raúl Rocha, presidente de Miss Universe Organization. Acusaciones sobre una “votación secreta” y posibles vínculos familiares intensificaron las dudas. Rocha y la organización defendieron la transparencia del certamen, asegurando que no existió intervención externa, mientras Pemex negó cualquier relación con los directivos y aclaró que su felicitación a Bosch respondió únicamente a la atención pública generada por la coronación.

¡La controversia sigue al rojo vivo! Raúl Rocha rompe el silencio y responde a las acusaciones que golpean a Miss Universo 2025

La elección de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 continúa generando polémica. La renuncia de dos jueces y la revelación de un contrato millonario entre Pemex y una empresa vinculada a Raúl Rocha, presidente de Miss Universe Organization, encendieron las sospechas de irregularidades.

La controversia tomó fuerza luego de que el juez Omar Harfouch denunciara una “votación secreta” realizada sin el jurado oficial y asegurara que una de las personas involucradas tenía vínculos sentimentales con una concursante.

Paralelamente, medios mexicanos reportaron que Pemex otorgó en 2023 un contrato por más de 745 millones de pesos mexicanos (aproximadamente 153.000 millones de pesos colombianos) a un consorcio encabezado por una compañía del conglomerado de Rocha. El padre de Bosch trabaja en la petrolera, lo que intensificó los cuestionamientos.

Las dudas crecieron aún más cuando Pemex publicó en sus redes sociales una felicitación a la nueva Miss Universo, gesto que muchos interpretaron como inapropiado dado el rol laboral del padre de la ganadora dentro de la empresa.

Ante esto, Rocha emitió un comunicado afirmando que la licitación fue pública y competitiva, que solo se han ejecutado cerca de 44 millones de pesos mexicanos (aproximadamente 9.000 millones de pesos colombianos) del contrato y que su compra del 50 % de Miss Universe ocurrió en 2024, después de la adjudicación.

También aseguró que conoció a la familia Bosch recién en septiembre de 2025, por lo que calificó de “imposible” cualquier vínculo entre el contrato y el resultado del certamen. Pemex respaldó esta versión y negó tener relación con los directivos de Miss Universo.

Miss Universe Organization también fijó su postura oficial. La organización respaldó públicamente la versión de Rocha y negó que existiera cualquier tipo de intervención externa en la elección de la ganadora. Asimismo, sostuvo que el concurso se llevó a cabo bajo los parámetros habituales y que la metodología de evaluación siguió el reglamento establecido, aunque no detalló el sistema de votación ni se refirió directamente a las denuncias sobre la supuesta “votación secreta”.

Pemex, por su parte, negó tener relación alguna con los directivos del certamen y aclaró que su felicitación a Bosch en redes sociales respondió únicamente a la conversación pública generada tras la coronación.

Pese a las acusaciones, Rocha mantiene que la victoria de Fátima Bosch fue legítima. La controversia continúa abierta y sigue impactando la credibilidad del concurso.