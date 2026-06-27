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Resumen: Un juez condenó a 18 años y 8 meses de prisión a Miguel Sierra, un ciudadano peruano nacionalizado en Estados Unidos, por explotación sexual comercial de una menor de 14 años en Medellín. Según la Fiscalía, el hombre contactó a la víctima por redes sociales, le ofreció dinero y viajó a la ciudad para concretar el encuentro. Fue capturado en el aeropuerto José María Córdova, donde las autoridades hallaron tres fotografías de la menor. Además de la pena de prisión, el fallo ordenó su expulsión del país una vez cumpla la condena.

¡La contactó por redes! Condenado extranjero que viajó a Medellín para explotar sexualmente a una menor

Un juez penal de conocimiento condenó a 18 años y 8 meses de prisión a un ciudadano extranjero, luego de que se demostrara que contactó a una adolescente de 14 años por redes sociales y viajó hasta Medellín para sostener un encuentro de carácter sexual con ella.

La decisión se tomó tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación durante el proceso adelantado por el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas).

El sentenciado fue identificado como Miguel Sierra, conocido con los alias de ‘Ale’ o ‘Alex’, quien nació en Perú y posteriormente obtuvo la nacionalidad estadounidense. Según el expediente, en el espacio virtual el extranjero le ofreció dinero a la menor de edad para que accediera a sus pretensiones.

Así se pactó el encuentro en Medellín

Las investigaciones determinaron que, tras las conversaciones en redes, Sierra viajó a Colombia en febrero de 2023 para concretar la cita, la cual se llevó a cabo en un edificio ubicado en el barrio Belén.

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Después de los hechos, una fiscal asignada al Caivas continuó con el recaudo de material probatorio. En el curso del proceso, las autoridades lograron establecer que el agresor regresaría al país, por lo que en julio de 2024 se hizo efectiva su captura en el aeropuerto internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro, Antioquia.

Evidencias de la captura y expulsión del país

Durante el procedimiento de detención, las autoridades encontraron en su poder tres fotografías de la víctima. Además, le fueron incautados otros elementos tecnológicos que evidenciaban la interacción que había mantenido con la adolescente y que se sumaron al arsenal probatorio.

Con estos elementos, el ente acusador obtuvo el fallo condenatorio por el delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años. Sierra deberá cumplir la pena en un establecimiento carcelario y, una vez purgada la totalidad de la condena, se dispuso que sea expulsado del territorio colombiano.

Por ahora, la decisión judicial corresponde a una sentencia de primera instancia, por lo que aún pueden interponerse los recursos de ley previstos dentro del proceso.