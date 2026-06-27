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Resumen: Una lujosa mansión en El Poblado, Medellín, que perteneció a los hermanos Galeano y Moncada, antiguos socios del Cartel de Medellín, fue entregada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) al Gaula Militar. El inmueble será utilizado como centro de operaciones para fortalecer la lucha contra el secuestro y la extorsión, convirtiendo un bien ligado al narcotráfico en una herramienta al servicio de la seguridad del país.

¡Adiós al legado del narco! Lujosa mansión del Cartel de Medellín en El Poblado ahora será del Gaula

Una propiedad que durante años estuvo relacionada con la estructura económica del Cartel de Medellín comenzará una nueva etapa al servicio de la Fuerza Pública. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) oficializó la entrega del inmueble al Gaula Militar, que utilizará estas instalaciones para fortalecer las acciones contra delitos como el secuestro y la extorsión.

La vivienda, ubicada en el sector de El Poblado, en Medellín, fue vinculada a los procesos de extinción de dominio adelantados contra los hermanos Gerardo Moncada y Fernando Galeano, conocidos como «Kiko» Moncada y «El Negro» Galeano, quienes hicieron parte del círculo más cercano de Pablo Escobar y administraron una parte importante de las finanzas del Cartel de Medellín.

Con esta decisión, el Estado busca que un bien que en el pasado estuvo asociado con actividades ilícitas tenga ahora una finalidad completamente distinta, enfocada en respaldar las labores de seguridad y protección de la ciudadanía.

Un inmueble con pasado criminal y un nuevo destino

La propiedad cuenta con 1.798 metros cuadrados construidos y será destinada al funcionamiento del Gaula Militar, unidad especializada en la lucha contra el secuestro y la extorsión.

La entrega hace parte de una estrategia impulsada por la SAE y el Ministerio de Defensa para recuperar bienes provenientes de organizaciones criminales y ponerlos al servicio de las instituciones del Estado.

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Durante el acto de entrega, la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales, Amelia Pérez, destacó el significado que representa transformar estos inmuebles en herramientas para combatir precisamente las estructuras delictivas.

«Ser utilizado para beneficio del país y qué más que a través de ustedes. Esperamos sea bien aprovechado, que sea bien utilizado en todo lo que ustedes saben hacer para evitar tantas extorsiones, tantos hechos que afectan a esta sociedad».

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La funcionaria señaló que el propósito es resignificar estos espacios, dejando atrás el legado del narcotráfico para convertirlos en escenarios destinados a fortalecer la seguridad.

Otros bienes también fueron entregados a la Fuerza Pública

La entrega del inmueble en Medellín hizo parte de una jornada nacional en la que la SAE destinó otros activos recuperados a las autoridades.

En Cúcuta fue asignada una propiedad de más de 3.500 metros cuadrados que había pertenecido a la estructura criminal de Henry Carrillo Ramírez, alias «Barriga», señalado como cabecilla de una red transnacional de narcotráfico.

Por su parte, en Cali fue entregada una vivienda de tres niveles vinculada a procesos de extinción de dominio adelantados contra Helmer Herrera Buitrago, alias «Pacho Herrera», uno de los máximos jefes del Cartel de Cali.

Según la SAE, estas entregas buscan convertir bienes obtenidos mediante economías ilegales en herramientas que fortalezcan el trabajo de la Fuerza Pública y contribuyan a combatir organizaciones dedicadas al crimen organizado.

En el caso de Medellín, el inmueble deja atrás un pasado ligado a una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas de la historia del país para convertirse en un espacio destinado a respaldar las operaciones del Gaula Militar en la lucha contra delitos que continúan afectando a miles de ciudadanos, como el secuestro y la extorsión.