Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un hombre fue capturado en la localidad de Engativá, en Bogotá, luego de que su pareja lo denunciara por presuntas agresiones físicas y verbales e intimidaciones con un arma de fuego. Tras recibir la denuncia en el CAI del barrio Quirigua, la Policía activó un Plan Candado y lo ubicó cuando se movilizaba en un bicitaxi por la avenida calle 80. Durante el registro, los uniformados encontraron en un bolso una pistola de fabricación artesanal y un cartucho. El hombre quedó a disposición de las autoridades por los presuntos delitos de violencia intrafamiliar y porte de armas de fuego.

Agredió a su pareja, huyó en bicitaxi y terminó capturado con una pistola artesanal en Bogotá

Un hombre señalado de agredir física y verbalmente a su pareja sentimental fue capturado en Bogotá, luego de que la mujer acudiera al CAI del barrio Quirigua para denunciar lo ocurrido. Según el reporte oficial, el sujeto también la habría intimidado con un arma de fuego, por lo que la víctima decidió buscar ayuda de las autoridades.

El caso se registró en la localidad de Engativá. Tras recibir la denuncia, los uniformados activaron un Plan Candado para localizar al señalado, quien vestía un saco negro e intentaba escapar en un bicitaxi por la avenida calle 80.

La reacción policial permitió ubicarlo y detenerlo. Durante el procedimiento de registro, los uniformados encontraron en un bolso que llevaba consigo una pistola de fabricación artesanal y un cartucho.

Lo capturaron con un arma de fabricación artesanal

Tras el hallazgo, el hombre fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes para responder por los presuntos delitos de violencia intrafamiliar y porte de armas de fuego.

Esto le podría interesar: ¡Maleta sospechosa en El Dorado! Descubren 30 kilos de cocaína que iban rumbo a Punta Cana

El caso se conoció luego de que la víctima acudiera a las autoridades para denunciar las presuntas agresiones. Su reporte permitió activar el operativo que terminó con la captura del señalado, cuya responsabilidad por los hechos deberá establecerse dentro del proceso judicial.

Plan candado permitió ubicar a presunto agresor en #Engativá. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad La Policía capturó a un hombre señalado de agredir e intimidar con arma de fuego a su pareja y a su hija. Se escondió en un bicitaxi con una pistola artesanal y un cartucho. Fue dejado a la autoridad competente. https://t.co/KqITmgD25Z — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 11, 2026

¿Dónde pueden denunciar las mujeres víctimas de violencia en Bogotá?

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia invitó a la ciudadanía a reportar oportunamente los hechos delictivos y recordó que las mujeres víctimas de violencia cuentan con diferentes canales de atención y orientación en Bogotá.

Línea 123: para situaciones de riesgo inminente que requieran atención inmediata de las autoridades.

Línea Púrpura: 018000112137: para recibir asesoría y orientación.

Casas de Justicia: la ciudad cuenta con 16 sedes donde las mujeres pueden solicitar asesoría.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar las situaciones de violencia y acudir a los canales de atención disponibles para recibir ayuda y acompañamiento.