¡La cifra preocupa! Medellín ha atendido 132 casos de violencia sexual en 2026

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Resumen: La Alcaldía de Medellín ha atendido 132 casos de violencias sexuales en lo corrido de 2026 y realizado 161 seguimientos a las víctimas. Además, reportó 177 derivaciones a entidades competentes, 29 articulaciones institucionales y 10 mesas de trabajo para fortalecer la atención. La ruta incluye acompañamiento psicológico y jurídico, acceso a albergues y medidas de protección para facilitar el acceso a la justicia y evitar la revictimización.

La Alcaldía de Medellín ha atendido 132 casos de violencias sexuales en lo corrido de 2026 y realizado 161 seguimientos a las víctimas, mediante una estrategia que busca facilitar el acceso a los servicios de salud, justicia y protección.

La iniciativa es liderada por la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, que acompaña a las personas afectadas e identifica posibles barreras en la atención institucional para prevenir la revictimización.

Según las cifras del Distrito, el 76 % de la población atendida son mujeres y 68 hechos corresponden a niñas, niños y adolescentes.

El secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Alberto Arcila Valencia, explicó que la ruta contempla acompañamiento jurídico, atención psicológica y acceso a albergues, de acuerdo con las necesidades identificadas y bajo un enfoque de género y diferencial.

Medellín ha realizado 177 derivaciones a entidades competentes

Además de las atenciones y los seguimientos, la Administración Distrital ha efectuado 177 derivaciones a entidades y servicios especializados, así como 29 articulaciones con dependencias, instituciones y organizaciones sociales.

Estas acciones buscan coordinar la respuesta de los sectores de salud, justicia y protección, y facilitar que las víctimas reciban los servicios que requieren.

Durante 2026, también se han desarrollado 10 comités y mesas de trabajo para fortalecer la cooperación institucional e identificar obstáculos que puedan dificultar el acceso a la atención.

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¿Qué servicios pueden recibir las mujeres víctimas de violencia en Medellín?

La Alcaldía recordó que las mujeres que enfrentan situaciones de violencia basada en género cuentan con mecanismos gratuitos de orientación, atención y protección.

Entre ellos está la Línea 123 Agencia Mujer, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para brindar orientación y activar las rutas correspondientes.

La oferta también incluye:

Atención psicológica y jurídica: acompañamiento para responder a las necesidades emocionales y legales de las víctimas.

Defensa Técnica: representación jurídica especializada.

Mecanismo de Protección Integral: contempla la Casa Refugio, el alojamiento de emergencia y otras medidas, según la valoración de cada caso.

Estos servicios buscan proteger los derechos de las mujeres afectadas y facilitar su acceso a la justicia y a las medidas de protección disponibles.

La Administración Distrital mantiene el seguimiento a la respuesta de las entidades involucradas, con el propósito de reducir las barreras de acceso y fortalecer la atención de las víctimas de violencias sexuales en Medellín.