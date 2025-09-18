David Luna
La campaña de David Luna que unió a Uribe, Santos, Petro y Duque y que busca un país en el «podamos hablar»

Resumen: El precandidato presidencial David Luna lanzó una campaña que "unió" en una valla a figuras polarizadas como Uribe, Santos, Duque y Petro, junto a Residente y J Balvin, en un intento por promover la reconciliación y un liderazgo basado en el diálogo.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

El precandidato presidencial David Luna ha desatado una ola de reacciones en el panorama político y mediático del país con una campaña inusual que, a través de una sola pieza publicitaria, logró la proeza de «unir» a figuras tan polarizadas como Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, e Iván Duque y Gustavo Petro. La iniciativa, que también incluyó a rivales del género urbano como Residente y J Balvin, ha sido interpretada como un llamado a la reconciliación en un país marcado por la división.

En la publicación, el precandidato expuso fotografías de estas figuras, creadas con inteligencia artificial, que en su momento protagonizaron agudos enfrentamientos políticos y culturales, con el objetivo de demostrar que, a pesar de las diferencias, se puede construir un diálogo por el bien del país.

Le puede interesar: Disturbios en la Universidad del Valle: quemaron dos tractomulas y robaron moto de agente de tránsito

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Algunas personas indicaron: «Reconozco esa forma elegante, inteligente y respetuosa en Ud» o «Yo si estoy convencida que la Unidad es el camino».

La campaña de David Luna que unió a Uribe, Santos, Petro y Duque y que busca un país en el «podamos hablar»

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Medellín presenta un nuevo dispositivo de seguridad militar en la ciudad