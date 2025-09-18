Resumen: El precandidato presidencial David Luna lanzó una campaña que "unió" en una valla a figuras polarizadas como Uribe, Santos, Duque y Petro, junto a Residente y J Balvin, en un intento por promover la reconciliación y un liderazgo basado en el diálogo.

La campaña de David Luna que unió a Uribe, Santos, Petro y Duque y que busca un país en el «podamos hablar»

El precandidato presidencial David Luna ha desatado una ola de reacciones en el panorama político y mediático del país con una campaña inusual que, a través de una sola pieza publicitaria, logró la proeza de «unir» a figuras tan polarizadas como Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, e Iván Duque y Gustavo Petro. La iniciativa, que también incluyó a rivales del género urbano como Residente y J Balvin, ha sido interpretada como un llamado a la reconciliación en un país marcado por la división.

En la publicación, el precandidato expuso fotografías de estas figuras, creadas con inteligencia artificial, que en su momento protagonizaron agudos enfrentamientos políticos y culturales, con el objetivo de demostrar que, a pesar de las diferencias, se puede construir un diálogo por el bien del país.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Algunas personas indicaron: «Reconozco esa forma elegante, inteligente y respetuosa en Ud» o «Yo si estoy convencida que la Unidad es el camino».

