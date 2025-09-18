Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Disturbios en la Universidad del Valle: quemaron dos tractomulas y robaron moto de agente de tránsito

En horas de la tarde de este jueves 18 de septiembre, la ciudad de Cali volvió a ser escenario de disturbios que alteraron la movilidad y generaron tensión en el sur de la capital vallecaucana.

Según reportó la Secretaría de Movilidad de Cali, en los hechos fueron incineradas dos tractomulas y hurtada una motocicleta oficial que era conducida por un agente de tránsito.

La emergencia se registró en inmediaciones de la Universidad del Valle, un punto que frecuentemente presenta alteraciones de orden público.

Los disturbios obligaron al cierre de la Calle 13 con 100 y de la Avenida Pasoancho, donde un grupo de agentes de tránsito implementó desvíos para evitar un colapso en la movilidad.

De acuerdo con versiones extraoficiales, varias personas encapuchadas habrían prendido fuego a los tractocamiones y posteriormente se apoderaron de la moto de la Secretaría de Movilidad, intensificando la situación de orden público en el sector.

Las autoridades locales anunciaron que se mantiene el monitoreo en la zona y que trabajan en coordinación con los organismos de seguridad para restablecer la calma y dar con los responsables de los hechos vandálicos.

