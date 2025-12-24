¡La calle 19 respira! Recuperan 750 m² de espacio público en Los Mártires tras operativo contra cambuches y desorden

La Alcaldía Local de Los Mártires llevó a cabo un operativo integral de recuperación de espacio público en la calle 19, entre la avenida Caracas y la carrera 27, un corredor estratégico para la movilidad peatonal y la actividad comercial del centro de Bogotá.

Durante la intervención, se desmontaron seis cambuches y se recuperaron 750 metros cuadrados de espacio público, lo que permitió mejorar la seguridad, accesibilidad y percepción del entorno para quienes transitan diariamente por la zona.

El operativo, que forma parte de la campaña ‘Por un 2026 más ordenado’, también incluyó la recolección de tres metros cúbicos de residuos voluminosos, contribuyendo a mantener la limpieza y prevenir riesgos asociados a ocupaciones indebidas del espacio público.

De manera paralela, se desarrolló un abordaje social con 11 habitantes de calle, como resultado, una persona fue trasladada al Hogar Mártires, garantizando su acceso a servicios de atención y acompañamiento institucional.

La intervención se logró gracias a la coordinación interinstitucional, un factor clave para generar cambios reales en el territorio.

La Alcaldía Local de Los Mártires anunció que estos operativos continuarán durante 2026, extendiéndose a las 20 localidades de Bogotá, con el objetivo de consolidar calles más ordenadas, seguras y caminables, al mismo tiempo que se fortalece la convivencia y se garantiza la atención de quienes más lo necesitan.