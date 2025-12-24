Resumen: Bogotá cierra 2025 con la cifra más baja de hurto de vehículos en ocho años, con 3.140 casos reportados hasta el 15 de diciembre. Aunque los números disminuyen, los delitos persisten y se concentran en dos modalidades: hurto por oportunidad, cuando los vehículos quedan estacionados, y hurto por atraco en movimiento, con delincuentes armados que intimidan a las víctimas. La prevención sigue siendo clave: evitar calles oscuras, usar alarmas y GPS, y reportar cualquier actividad sospechosa. También se ha detectado extorsión posterior al hurto, por lo que se recomienda no negociar con los delincuentes y denunciar de inmediato.

¡Cifra histórica en Bogotá! El hurto de vehículos cae a su nivel más bajo en los últimos 8 años

Bogotá cerrará 2025 con la cifra más baja de hurto a automotores de los últimos ocho años. Hasta el 15 de diciembre, se registraron 3.140 denuncias, lo que representa una reducción del 22 % frente al mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 4.037 casos. La cifra también es inferior a la de años anteriores: en 2023 se contabilizaron 4.078, en 2022, 3.567, y en 2021, 3.685 casos.

Entre los vehículos recuperados este año se cuentan 1.020 automóviles y 1.322 motocicletas, mientras que cerca de 500 personas han sido capturadas por este delito. A pesar de la disminución en el número de hurtos, los patrones delictivos continúan mostrando riesgos significativos para los ciudadanos.

Tipos de hurto y modos de operación

Los delitos de hurto a vehículos en Bogotá se concentran principalmente en dos modalidades: por oportunidad y por atraco en movimiento.

Hurto por oportunidad:

Este tipo ocurre cuando un vehículo queda estacionado y es retirado sin confrontación. Los delincuentes esperan a que la víctima deje el carro o la moto en vía pública, manipulan chapas o sistemas básicos de seguridad y, en algunos casos, cuentan con un vehículo de apoyo. Suelen escoger lugares con poca iluminación, sin vigilancia y cercanos a corredores viales, lo que facilita un retiro rápido del vehículo.

El hurto por oportunidad se ve favorecido por la rutina de los ciudadanos y la percepción de seguridad que generan otros vehículos o la proximidad a avenidas, así como por la ausencia de sistemas adicionales de protección.

Recomendaciones clave: evitar estacionar en calles poco iluminadas, usar candados, alarmas, GPS y bloqueos electrónicos, no publicar detalles del hurto en redes sociales y reportar cualquier manipulación sospechosa al 123.

Hurto por atraco en movimiento:

Esta modalidad ocurre principalmente cuando los vehículos están en tránsito o al llegar a su destino. Generalmente intervienen al menos dos delincuentes armados que intimidan a la víctima para que entregue el vehículo sin resistencia. Escogen calles secundarias, oscuras y con poca actividad, pero cercanas a avenidas principales para facilitar la fuga.

Una vez completado el hurto, los delincuentes pueden abandonar los vehículos por horas o días en lugares alejados o parqueaderos públicos, y en ocasiones desguazan los automóviles para evitar rastreos. La falta de conciencia situacional y la rutina de los ciudadanos son factores que incrementan la vulnerabilidad ante esta modalidad.

Recomendaciones clave: aumentar la atención al entorno al llegar o salir de casa o del trabajo, evitar calles oscuras o poco transitadas, cambiar la ruta ante la presencia de personas o vehículos sospechosos, y usar sistemas de seguridad adicionales como alarmas y GPS. Ante un atraco, la prioridad es la vida; no se recomienda confrontar a los delincuentes.

Extorsión tras el hurto

Un fenómeno recurrente tras los hurtos es la comunicación de los delincuentes a través de WhatsApp o redes sociales, exigiendo dinero para devolver el vehículo e incluso mostrando fotos o videos como prueba. Pagar o negociar no garantiza la recuperación del vehículo y puede exponer a la víctima a un nuevo delito.

La prevención, la denuncia oportuna y la coordinación ciudadana son fundamentales para reducir la incidencia de este delito. Ante cualquier situación sospechosa o hurto, se recomienda contactar inmediatamente a la Policía y al CTI, a través de la línea 123.