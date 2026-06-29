«La ayuda no llegó a tiempo»: Murió Natalia Fernández, colombiana atrapada bajo los escombros en Venezuela

Resumen: Natalia Fernández Díazgranados, la colombiana que permanecía atrapada bajo los escombros tras los terremotos en Venezuela, fue hallada sin vida luego de varios días de intensas labores de rescate. La mujer estaba de vacaciones con su esposo y su hija en Tucacas, quienes sobrevivieron al colapso de la edificación, mientras la tragedia en el país ya deja al menos 1.450 fallecidos.

La tragedia provocada por los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela sigue dejando historias dolorosas. En las últimas horas fue confirmada la muerte de Natalia Fernández Díazgranados, la ciudadana colombiana que permanecía atrapada bajo los escombros de una edificación colapsada en la ciudad de Tucacas, estado Falcón, luego de los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio.

La mujer, oriunda de Santa Marta, se encontraba disfrutando de unas vacaciones junto a su esposo y su hija cuando ocurrió la emergencia. Los dos familiares lograron ser rescatados con vida y, aunque sufrieron algunas lesiones, se encuentran fuera de peligro, según informó la revista Semana. Fue el propio esposo quien confirmó el fallecimiento de Natalia después de varios días de intensas labores de búsqueda.

La noticia fue confirmada además por sus familiares, quienes durante los últimos días habían impulsado múltiples llamados para acelerar las labores de rescate. Su hermana, Marcela Fernández, publicó un breve y conmovedor mensaje en redes sociales: «Nati se nos fue», poniendo fin a la esperanza de encontrarla con vida.

El alcalde de Santa Marta lamentó el fallecimiento

Tras conocerse el desenlace, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, expresó públicamente sus condolencias a la familia de la víctima y lamentó que el rescate no hubiera podido realizarse a tiempo.

«Hace poco recibí la lamentable noticia del hallazgo sin vida de la samaria Natalia Fernández Díazgranados, quien fue sorprendida por el terremoto que afectó al hermano país de Venezuela. Lamentablemente, la ayuda de rescatistas no llegó a tiempo a Tucacas, donde se encontraba Natalia», escribió el mandatario en su cuenta de X.

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En otro apartado de su mensaje agregó:

«Extendemos nuestras condolencias a su esposo, su hija, a todos sus familiares y amigos. Nos solidarizamos con los seres queridos de quienes perecieron en esta emergencia. Los acompañamos en nuestras oraciones».

Hace poco recibí la lamentable noticia del hallazgo sin vida de la samaria Natalia Fernández Díaz Granados, quien fue sorprendida por el terremoto que afectó al hermano país de Venezuela. Lamentablemente, la ayuda de rescatistas no llegó a tiempo a Tucacas, donde se encontraba… — Carlos Pinedo Cuello (@CarlosPinedoC) June 28, 2026

Permaneció varios días bajo los escombros

Durante los días posteriores al terremoto, familiares y amigos solicitaron apoyo para agilizar las labores de rescate en el lugar donde permanecía atrapada. De acuerdo con el periodista Jhonatham Peit, quien realizó seguimiento a la emergencia desde la zona y entregó información a través de sus canales oficiales, los equipos de rescate aplicaron procedimientos de silencio sísmico con el fin de detectar señales de vida bajo la estructura colapsada.

Según esa misma información, Natalia emitía sonidos que permitieron establecer su ubicación entre los escombros, mientras los rescatistas trabajaban para intentar llegar hasta ella. El operativo también revestía especial complejidad debido a que la colombiana necesitaba medicamentos inmunosupresores tras haber recibido un trasplante de riñón.

El alcalde de Santa Marta señaló que las labores se habrían visto afectadas por la falta de personal y de herramientas suficientes para remover las pesadas estructuras de concreto, lo que habría retrasado el acceso hasta el lugar donde permanecía atrapada.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han informado oficialmente cuáles fueron las causas exactas de su muerte.

La tragedia sigue dejando víctimas colombianas

Natalia Fernández Díazgranados se encontraba hospedada en el hotel La Mar, en Tucacas, cuando la estructura colapsó como consecuencia de los fuertes movimientos telúricos que devastaron varias regiones del norte venezolano.

Hasta el sábado 27 de junio, la Cancillería de Colombia había confirmado la muerte de al menos 24 ciudadanos colombianos durante la emergencia. Con la confirmación del fallecimiento de Natalia, esa cifra aumentaría, aunque las autoridades continúan adelantando procesos de búsqueda, rescate e identificación de víctimas.

Entretanto, el balance oficial de la tragedia en Venezuela continúa creciendo. Las autoridades mantienen las labores de rescate en diferentes zonas afectadas, mientras la cifra de fallecidos asciende a 1.450 personas y cientos de familias siguen enfrentando las consecuencias de uno de los desastres naturales más graves registrados recientemente en el país.