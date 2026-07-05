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Resumen: Colombia inició una nueva fase de apoyo humanitario en Venezuela con el envío de un hospital de campaña que prestará atención médica durante dos meses y medio. La misión contará con un equipo especializado, capacidad para atender hasta 150 personas al día y el envío de insumos para fortalecer la respuesta a la emergencia causada por los terremotos.

¡La ayuda continúa! Colombia envía un hospital de campaña para atender la emergencia en Venezuela

La ayuda humanitaria de Colombia a Venezuela entra en una nueva etapa. Luego de finalizar las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes, el Gobierno nacional anunció el envío de un hospital de campaña para brindar atención médica a las personas afectadas por los terremotos registrados en ese país.

La operación es liderada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en articulación con el Ministerio de Salud, e incluye la instalación de la infraestructura médica en Caracas, donde permanecerá en funcionamiento durante aproximadamente dos meses y medio.

Atenderá hasta 150 personas cada día

El hospital de campaña, dispuesto por la Fundación Hospital San Rafael, tendrá capacidad para atender cerca de 150 pacientes diariamente.

La misión será operada por 35 integrantes del Emergency Medical Team (EMT) Colombia, el único equipo del país certificado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para desarrollar misiones médicas internacionales en escenarios de emergencia.

Con este despliegue se busca fortalecer la atención en salud de las comunidades afectadas por el desastre natural y ampliar la capacidad de respuesta en las zonas con mayores necesidades.

Prestará atención en diferentes especialidades

La infraestructura ofrecerá servicios de urgencias, estabilización de pacientes, medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia, atención psicológica, ecografía, laboratorio clínico, entrega de medicamentos y remisión de pacientes que requieran atención en otros centros asistenciales.

Un hospital de campaña con capacidad para 150 pacientes diarios va en camino a Caracas. #Minsalud, en coordinación con la UNGRD y con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, traslada la unidad médica de la Fundación Hospital San Rafael, atendida por 35 profesionales de EMT… pic.twitter.com/ROliTg4Ga4 — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) July 5, 2026

El almirante Ricardo Hurtado, subdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, explicó que esta operación representa una nueva fase de la respuesta colombiana.

“Hoy inicia una nueva fase de la respuesta humanitaria de Colombia en Venezuela. Nuestros esfuerzos se concentrarán en fortalecer la atención en salud y la asistencia humanitaria para las comunidades afectadas”, señaló Hurtado.

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Por su parte, Diego Orlando Posso, presidente fundador del Hospital de Campaña San Rafael, destacó el papel que cumplen estos equipos médicos durante emergencias de gran magnitud.

“Los EMT juegan un papel importante después de una catástrofe, de una emergencia de magnitud como la de Venezuela, porque son los que van a prestar servicio médico a la población que quedó sin referencia en el sistema de salud local”, explicó.

Asimismo, indicó que la unidad cuenta con el personal y los recursos necesarios para atender a la población.

“Contamos con todos los elementos básicos para poder atender a los pacientes y contamos con un equipo de especialistas médicos generales, médicos urgenciólogos, bacteriólogos, ginecólogos, pediatras, enfermeras jefes auxiliares y toda la parte de logística que sirve para que el hospital pueda funcionar”, indicó Posso.

El especialista también resaltó el trabajo conjunto entre las entidades que hacen parte de la misión.

“Si nos articulamos todos con el apoyo del Gobierno, de la UNGRD y otras instituciones que también han aportado, podemos llevar salud de excelencia a esas comunidades que tanto lo necesitan”, agregó.

También fueron enviados insumos humanitarios

Como parte de la misión, Colombia envió 12 camas hospitalarias, 1.000 bolsas para el manejo digno de cadáveres, donadas por la Fiscalía General de la Nación, y 5.000 tapabocas entregados por particulares para apoyar la atención de la emergencia.

✈️ ¡Despegó una nueva misión humanitaria de Colombia hacia #Venezuela! En coordinación con @minSaludCol, la UNGRD despliega una nueva misión humanitaria para fortalecer la atención médica a los damnificados por el terremoto. La misión transporta: • 🏥 El hospital de campaña… pic.twitter.com/cUKzbcsu8M — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) July 5, 2026

Aunque este tipo de equipos cuenta con autonomía inicial para operar durante cerca de 15 días con sus propios insumos y medicamentos, la misión tiene previsto permanecer en territorio venezolano durante aproximadamente dos meses y medio.

La ayuda humanitaria continúa

El despliegue del hospital hace parte de la segunda fase del apoyo que Colombia ha brindado tras los terremotos.

En una primera etapa, el equipo USAR COL-1 participó en las operaciones de búsqueda y rescate de personas atrapadas entre estructuras colapsadas. De manera paralela, el Gobierno nacional activó un puente aéreo humanitario que permitió el retorno de 92 ciudadanos colombianos y el envío de más de 12 toneladas de ayuda.

Ahora, los esfuerzos estarán concentrados en fortalecer la atención médica y la asistencia humanitaria para las comunidades que continúan afrontando las consecuencias de la emergencia.