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    Medellín recibe a sus héroes: regresó el equipo de bomberos que apoyó la emergencia en Venezuela

    Los 22 integrantes del grupo serán homenajeados por su participación en la misión humanitaria.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Medellín recibe a sus héroes: regresó el equipo de bomberos que apoyó la emergencia en Venezuela
    Foto: @DAGRDMedellin
    Medellín recibe a sus héroes: regresó el equipo de bomberos que apoyó la emergencia en Venezuela

    Resumen: El equipo conformado por 21 bomberos y un ingeniero regresó a Medellín tras siete días de labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela. Los rescatistas permanecerán bajo observación médica y posteriormente recibirán un reconocimiento por parte del alcalde Federico Gutiérrez por su participación en la misión humanitaria.

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    Después de una semana participando en las labores de búsqueda y rescate en Venezuela, el grupo de bomberos de Medellín que fue enviado para apoyar la atención de la emergencia ya se encuentra nuevamente en la capital antioqueña.

    La delegación estuvo integrada por 21 integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín y un ingeniero especializado, quienes trabajaron en las zonas afectadas por los terremotos, principalmente en Caracas y el estado de La Guaira, colaborando en las operaciones de respuesta desarrolladas tras el colapso de varias estructuras.

    Concluyeron siete días de trabajo en zonas afectadas

    Durante su permanencia en territorio venezolano, el equipo hizo parte de las labores de búsqueda y rescate en edificaciones afectadas por los sismos, apoyando las tareas de remoción de escombros y la localización de posibles sobrevivientes en coordinación con las autoridades y organismos de socorro del país vecino.

    Antes de emprender el regreso a Colombia, los rescatistas recibieron una despedida por parte de representantes de las autoridades venezolanas, quienes agradecieron la labor realizada durante la emergencia.

    «Estamos profundamente agradecidos por la tarea que vinieron a cumplir aquí en suelo venezolano. Esperamos que disfruten este vuelo de regreso a su país y vayan con Dios. Muy agradecidos por todo. Muchísimas gracias. Dios los bendiga», expresaron durante el acto de despedida.

    Permanecen bajo observación médica

    Tras arribar a Medellín en la tarde de este sábado, los 22 integrantes del equipo iniciaron un periodo de aislamiento preventivo mientras se les realizan los respectivos controles y valoraciones médicas establecidos para este tipo de misiones.

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    Posteriormente, una vez finalice este proceso, retomarán sus actividades habituales dentro del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín.

    El alcalde anunció un reconocimiento al equipo

    El regreso de la delegación también fue destacado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien informó sobre la llegada de los rescatistas a través de su cuenta en la red social X y anunció un homenaje para reconocer su trabajo.

    «Bienvenidos a casa. En este momento retornan a Medellín 22 de nuestros Bomberos. Llegan después de 7 días de labores de rescate en Venezuela. Gracias a ellos por todo».

    De acuerdo con lo informado por la Administración Distrital, el reconocimiento será entregado por el mandatario una vez el equipo concluya el periodo de observación médica.

    La participación de los bomberos hizo parte de la cooperación internacional desplegada para atender la emergencia ocasionada por los terremotos en Venezuela, una misión en la que el personal especializado de Medellín apoyó las labores de búsqueda y rescate durante siete días en las zonas más afectadas por el desastre.


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