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Resumen: Un hombre identificado como Brani Valenzuela fue judicializado en Cali tras ser señalado de un presunto caso de violencia sexual ocurrido el 16 de mayo en el barrio Antonio Nariño. Según la investigación, la agresión habría ocurrido cuando la víctima llegaba a su vivienda. El caso fue atendido tras el aviso de la comunidad, lo que permitió su captura en flagrancia por la Policía. Un fiscal le imputó el delito de acceso carnal violento, cargo que no aceptó, y un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.

¡La atacó cuando llegaba a su casa! Aseguran a hombre señalado de agresión sexual en Cali

Un hombre fue judicializado en Cali tras ser señalado de un grave hecho de violencia sexual ocurrido en el sur de la ciudad, según información entregada por la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían tenido lugar el pasado 16 de mayo dentro de una vivienda ubicada en el barrio Antonio Nariño. La víctima, según el reporte, residía en el primer piso del inmueble, mientras que el señalado agresor vivía en el mismo edificio.

La denuncia y la reacción de la comunidad

Las autoridades indicaron que la agresión se habría presentado cuando la mujer llegaba a su residencia. En ese momento, según la versión recopilada en el proceso, se habría producido el ataque dentro del mismo lugar donde habitaba la víctima.

La situación fue conocida gracias al llamado de la comunidad, lo que permitió la intervención oportuna de la Policía Nacional y la posterior captura del presunto responsable en el mismo sector, en condición de flagrancia.

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Judicialización del caso

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El capturado fue identificado como Brani Valenzuela, quien posteriormente fue presentado ante un fiscal de la Seccional Cali. En audiencia, el ente acusador le imputó el delito de acceso carnal violento, cargo que no fue aceptado por el procesado.

Tras la imputación, la autoridad judicial determinó que el hombre deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso investigativo.

Avance del proceso

La Fiscalía continúa con la recolección de elementos materiales probatorios para esclarecer plenamente las circunstancias del caso y avanzar en la etapa judicial correspondiente.

El proceso seguirá su curso en los estrados judiciales, donde se definirá la responsabilidad del acusado conforme al desarrollo de las audiencias y las pruebas presentadas por las partes.