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Resumen: Unidades Hazmat de Bomberos atienden una emergencia química en el barrio San Nicolás de Cali que dejó diez personas hospitalizadas por inhalación de gases.

¡Susto en el centro de Cali! Fuga de peróxido de hidrógeno mandó a diez personas directo al hospital

Una fuerte fuga de peróxido de hidrógeno se registró al interior de un establecimiento ubicado en la Calle 24 No. 3-46, en el barrio San Nicolás, en la mañana de este jueves 21 de mayo.

El escape de la sustancia altamente reactiva generó una densa nube que provocó severas afecciones respiratorias, mareos y pánico colectivo entre los trabajadores de la zona, clientes y peatones que se movilizaban por este corredor vial.

Ante la magnitud de la emergencia, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali desplegó un robusto operativo de contingencia en el sector afectado.

Al sitio fueron despachadas de inmediato siete máquinas extintoras equipadas con 25 unidades de línea, dos ambulancias con cuatro paramédicos encargados del triaje de los afectados, y una unidad especializada Hazmat (Materiales Peligrosos) con técnicos expertos en la contención de gases y químicos industriales, quienes acordonaron varias cuadras a la redonda para evitar una tragedia mayor.

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Los organismos de socorro confirmaron que el balance preliminar de la fuga, dejó a diez personas trasladadas de urgencia a diferentes centros asistenciales de la capital vallecaucana debido a la fuerte inhalación del componente químico, el cual genera irritación inmediata en las vías aéreas.

Al mismo tiempo, en plena vía pública, los paramédicos de la red municipal continuaron brindando primeros auxilios y oxígeno a otros ciudadanos que reportaron dificultades para respirar.

Las unidades Hazmat se mantienen en la zona realizando labores de ventilación forzada y neutralización del peróxido para garantizar el retorno seguro de la comunidad a sus actividades.

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