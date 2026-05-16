¡La arrastró varios metros! Capturan a conductor tras brutal caso de intolerancia vial en Rionegro

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Resumen: Un conductor fue capturado en Rionegro luego de protagonizar un grave caso de intolerancia vial en el que una motociclista terminó arrastrada varios metros por una camioneta. El hecho quedó registrado en video y ocurrió tras una discusión entre ambos conductores. La mujer sufrió lesiones leves y recibió atención médica, mientras las autoridades avanzan en la investigación.

Un nuevo caso de intolerancia vial ocurrido el pasado jueves 14 de mayo en el municipio de Rionegro quedó registrado en video y terminó con la captura de un conductor señalado de arrastrar varios metros a una motociclista en medio de una discusión en plena vía pública.

El hecho ocurrió en el sector de San Nicolás, específicamente en la carrera 56 con calle 43, donde, según las primeras versiones, se presentó un altercado entre la conductora de una motocicleta tipo scooter y el conductor de una camioneta negra.

Videos captaron el momento de la agresión

Las grabaciones realizadas por testigos muestran el instante en que la mujer queda sujetada a uno de los costados del vehículo mientras este continúa avanzando por la vía. En medio de la situación, el automotor incluso cruza un semáforo en rojo mientras la motociclista era arrastrada varios metros.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, la discusión habría iniciado momentos antes cuando la mujer descendió de la motocicleta para reclamarle al conductor por una situación en la vía. Sin embargo, en ese momento el hombre arrancó el vehículo y la víctima terminó siendo arrastrada.

Tras lo ocurrido, el conductor abandonó el lugar.

Grave hecho de intolerancia quedó registrado este jueves en la carrera 56 con calle 43 en Rionegro. Lectores de MiOriente enviaron un video donde se observa cómo una camioneta negra arrastra varios metros a una mujer que se movilizaba en una motocicleta tipo scooter en los… pic.twitter.com/k9IUZwAuxM — MiOriente (@MiOriente) May 14, 2026

Captura tras seguimiento con cámaras de seguridad

La Administración Municipal confirmó posteriormente que el responsable fue ubicado y capturado gracias al apoyo del sistema de monitoreo y control de la ciudad, en coordinación con la Policía y agentes de tránsito.

Según indicó la secretaria de Seguridad de Rionegro, Carolina Tejada, el hombre fue interceptado cerca del sector Autolarte y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía.

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«Desafortunadamente, seguimos con casos de intolerancia en nuestro municipio, esta conducta refleja un caso de falta de civismo y tolerancia hacia el otro», señaló la funcionaria en declaraciones entregadas a MiOriente.

Las autoridades confirmaron además que el conductor deberá responder por el delito de lesiones personales.

Estado de salud de la motociclista

Luego de la agresión, la mujer fue trasladada a un centro asistencial del municipio para recibir atención médica. De manera preliminar se conoció que sufrió varias lesiones superficiales y que ingresó estable.

Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades continúan recopilando material probatorio y verificando cada una de las circunstancias que rodearon el caso para esclarecer completamente lo ocurrido.

La secretaria de Seguridad también informó que tanto al conductor de la camioneta como a la motociclista les practicaron pruebas de alcoholemia, aunque aclaró que los resultados hacen parte de la reserva del proceso.

Llamado a la tolerancia en las vías

Tras el incidente, desde la administración municipal reiteraron el llamado a fortalecer el respeto y la convivencia en las vías del municipio.

«En Rionegro trabajamos articuladamente todas las Secretarías para mejorar la cultura ciudadana, no solo en las calles, sino también en materia de movilidad. Tenemos las Escuelas del Bienestar, nuestra campaña “Ojo Vecino” para fortalecer la tolerancia y respeto por el otro, y la estrategia “A Rionegro Lo Mueves Tú”», agregó Carolina Tejada.

Actualmente, el sistema de vigilancia de Rionegro cuenta con cientos de cámaras integradas al centro de monitoreo, desde donde se coordinan acciones relacionadas con seguridad, movilidad y atención de emergencias.