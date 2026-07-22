Resumen: Tras horas de intensa labor durante la tarde y noche de este martes, las autoridades confirmaron que las llamas fueron sofocadas. Los equipos de emergencia se mantienen en la zona para evitar reactivaciones.

¡La Alcaldía de Bello lo confirma! Bomberos controlan en su totalidad el voraz incendio en el sector Araucarias 2

Minuto30.com .- La tranquilidad regresó a los habitantes del norte del Valle de Aburrá la noche de este martes 21 de julio. Sobre las 9:00 p.m., la Alcaldía de Bello y el Cuerpo de Bomberos del municipio entregaron el reporte más esperado de la jornada: el incendio forestal que amenazaba el sector de Araucarias 2 ha sido controlado en un 100%.

Un despliegue operativo exitoso

La emergencia, que encendió las alarmas de la comunidad desde horas de la tarde, requirió un esfuerzo conjunto y sostenido para evitar que las llamas se extendieran a zonas aledañas o subieran por las laderas del emblemático Cerro Quitasol.

De acuerdo con el informe oficial de la Alcaldía de Bello, el operativo para contener el fuego contó con la participación de:

🚒 24 unidades operativas del Cuerpo de Bomberos de Bello.

⛑️ 7 unidades de la Defensa Civil.

Alerta preventiva: labores de guarda de cenizas

Aunque el fuego ya no representa un peligro inminente, las labores en el terreno no han concluido. Durante la madrugada y el transcurso de este miércoles, las unidades operativas se mantienen en la zona realizando labores de guarda de cenizas.

Este procedimiento consiste en enfriar el terreno y remover las brasas subterráneas con el fin de «evitar una posible reactivación o propagación del fuego» a causa de los vientos nocturnos.

Línea de reporte ciudadano

Las autoridades locales han hecho un llamado a la colaboración ciudadana para mantener monitoreada la montaña. Recomiendan a toda la comunidad de Bello y sectores aledaños que, en caso de observar columnas de humo o cualquier indicio de reactivación, se comuniquen de inmediato a la línea directa de emergencias: 604 444 01 19.

En contexto: Fotos. Feroz incendio forestal en Bello cerca al Cerro Quitasol: llamas superan los 4 metros de altura