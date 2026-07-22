¡La Alcaldía de Bello lo confirma! Bomberos controlan en su totalidad el voraz incendio en el sector Araucarias 2

Resumen: Tras horas de intensa labor durante la tarde y noche de este martes, las autoridades confirmaron que las llamas fueron sofocadas. Los equipos de emergencia se mantienen en la zona para evitar reactivaciones.
Minuto30.com .- La tranquilidad regresó a los habitantes del norte del Valle de Aburrá la noche de este martes 21 de julio. Sobre las 9:00 p.m., la Alcaldía de Bello y el Cuerpo de Bomberos del municipio entregaron el reporte más esperado de la jornada: el incendio forestal que amenazaba el sector de Araucarias 2 ha sido controlado en un 100%.
Un despliegue operativo exitoso
La emergencia, que encendió las alarmas de la comunidad desde horas de la tarde, requirió un esfuerzo conjunto y sostenido para evitar que las llamas se extendieran a zonas aledañas o subieran por las laderas del emblemático Cerro Quitasol.
De acuerdo con el informe oficial de la Alcaldía de Bello, el operativo para contener el fuego contó con la participación de:
🚒 24 unidades operativas del Cuerpo de Bomberos de Bello.
⛑️ 7 unidades de la Defensa Civil.
Alerta preventiva: labores de guarda de cenizas
Aunque el fuego ya no representa un peligro inminente, las labores en el terreno no han concluido. Durante la madrugada y el transcurso de este miércoles, las unidades operativas se mantienen en la zona realizando labores de guarda de cenizas.
Este procedimiento consiste en enfriar el terreno y remover las brasas subterráneas con el fin de «evitar una posible reactivación o propagación del fuego» a causa de los vientos nocturnos.
Línea de reporte ciudadano
Las autoridades locales han hecho un llamado a la colaboración ciudadana para mantener monitoreada la montaña. Recomiendan a toda la comunidad de Bello y sectores aledaños que, en caso de observar columnas de humo o cualquier indicio de reactivación, se comuniquen de inmediato a la línea directa de emergencias: 604 444 01 19.
En contexto: Fotos. Feroz incendio forestal en Bello cerca al Cerro Quitasol: llamas superan los 4 metros de altura
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