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    Feroz incendio forestal en Bello cerca al Cerro Quitasol: llamas superan los 4 metros de altura

    Ante la gravedad del incendio forestal, el Cuerpo de Bomberos de Bello desplegó de inmediato varias cuadrillas hacia el lugar de la emergencia

    Publicado por: SoloDuque

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    Feroz incendio forestal en Bello cerca al Cerro Quitasol: llamas superan los 4 metros de altura

    Resumen: Minutos de angustia viven los habitantes del barrio Araucarias. Dos cuadrillas del Cuerpo de Bomberos luchan contra el fuego que amenaza con propagarse hacia la zona protegida.

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    Minuto30.com .- Una grave emergencia ambiental y estructural se registra la tarde de este martes 21 de julio en el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá. Un voraz incendio forestal avanza sin control en inmediaciones del barrio Araucarias, zona densamente poblada y contigua al emblemático Cerro Quitasol.

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    Fuego intenso cerca a viviendas

    Residentes del sector reportaron la conflagración hace pocos minutos, compartiendo imágenes impactantes que muestran la magnitud de la tragedia. Según testigos presenciales y reportes de los organismos de socorro, la intensidad del fuego es alta, con lenguas de llama que superan los 4 metros de altura, avivadas por los fuertes vientos de la tarde.

    La cercanía del fuego a las viviendas del barrio Araucarias y el riesgo inminente de que las llamas coronen hacia la zona boscosa protegida del Cerro Quitasol mantienen en alerta máxima a la comunidad, que teme por un desastre ambiental mayor.

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    Bomberos en la zona

    Ante la gravedad de la situación, el Cuerpo de Bomberos de Bello desplegó de inmediato dos cuadrillas hacia el lugar de la emergencia. Los socorristas ya se encuentran en el sitio adelantando maniobras de control, ataque directo al fuego y mitigación para extinguir el foco y evitar que las llamas sigan avanzando hacia el cerro o afecten estructuras habitadas.

    Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, pero la operación continúa activa y es compleja debido a la topografía del terreno.

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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