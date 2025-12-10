El piloto colombiano Dominic Vera ha puesto el nombre de su país en alto al conseguir un meritorio tercer lugar en la final de la clase 125 Micro MAX del Mundial Rotax 2025 de karts.

La emocionante jornada final se disputó el pasado sábado 6 de diciembre en el exigente Circuito Internacional de Karting de Baréin.

Este logro corona un desempeño creciente y estratégico por parte del joven representante nacional a lo largo de las competencias, enfrentándose a los mejores talentos del kartismo mundial.

El camino hacia el podio no fue sencillo para el piloto colombiano. Las primeras sesiones de entrenamiento y calificación se caracterizaron por una curva de aprendizaje y adaptación al circuito.

Vera comenzó su participación con resultados fluctuantes en las primeras prácticas no clasificatorias, ocupando posiciones que iban desde el quinto hasta el vigésimo primero.

No obstante, su consistencia y perseverancia se hicieron evidentes en las jornadas subsiguientes, logrando estabilizar su rendimiento y cerrar el tercer día de competencias con un noveno puesto en la última práctica no clasificatoria, lo que le permitió comenzar a perfilarse entre el grupo puntero.

A medida que avanzaba la etapa clasificatoria, Dominic Vera demostró una notable capacidad de recuperación y estrategia. Tras el Heat-1 y el Heat-2, donde sumó un total de 49 puntos y se ubicó en la casilla 12 general, las esperanzas se mantuvieron intactas para la penúltima jornada.

Dominic Vera consigue un histórico tercer puesto en el Mundial Rotax 2025 de Karts

Fue el viernes cuando el colombiano dio un salto de calidad crucial, escalando hasta la sexta posición en la prefinal.

Este resultado no solo le sumó 54 puntos vitales, sino que también lo catapultó al octavo puesto en la clasificación general por puntos con un acumulado de 103 unidades, posicionándolo de manera óptima para la gran final.

La culminación de su esfuerzo llegó el sábado 6 de diciembre en la final de la clase 125 Micro MAX.

Tras doce intensas y disputadas vueltas al trazado de Baréin, Dominic Vera cruzó la meta en la tercera posición. Con un tiempo final de 12:38.091, el colombiano se hizo con la medalla de bronce, consolidando un hito en su carrera y para el kartismo nacional.

El oro fue para el emiratí Benjamin Karajkovic (12:37.687), y la plata para el chileno Bruno Miranda (12:38.049).

El tercer lugar obtenido por Dominic Vera en el Mundial Rotax 2025 es un testimonio de dedicación, talento y la capacidad de los deportistas colombianos para competir al más alto nivel internacional.

El podio no solo es un reconocimiento a su esfuerzo individual, sino que también sirve de inspiración para las nuevas generaciones de pilotos en el país.

Este resultado histórico reafirma el potencial de Vera en el kartismo y augura un futuro prometedor en el deporte a motor.

