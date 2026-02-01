Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Kike, el gatico, se perdió en El Picacho y necesita sus medicamentos diarios para sobrevivir

    Si tienes cualquier información sobre su paradero, por favor comunícate de inmediato

    Publicado por: SoloDuque

    Kike, el gatico, se perdió en El Picacho y necesita sus medicamentos diarios para sobrevivir

    Resumen: Si tienes cualquier información sobre su paradero, por favor comunícate de inmediato

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una familia del noroccidente de Medellín vive momentos de angustia tras la desaparición de “Kike”, su amado gatico, quien fue visto por última vez el pasado 25 de enero. El pequeño se perdió en el sector de El Picacho, más exactamente en las inmediaciones de la Capilla Espíritu Santo.

    Lo que más preocupa a sus dueños es que “Kike” padece una condición de salud que requiere la administración de medicamento diario. Cada día que pasa sin su tratamiento, su vida corre un riesgo mayor.

    Características de “Kike”

    Pelaje: Color blanco con manchas miel.

    Ojos: Claros.

    Lugar de desaparición: Cerca a la Capilla Espíritu Santo, El Picacho (Medellín).

    Fecha: 25 de enero de 2026.

    ¿Cómo puedes ayudar?

    Si vives en El Picacho o sectores cercanos, te pedimos revisar los alrededores de tu casa, techos o jardines, ya que los gaticos asustados suelen buscar refugio en lugares escondidos.

    Si tienes cualquier información sobre su paradero, por favor comunícate de inmediato al siguiente número:

    Contacto: 3007712276

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.