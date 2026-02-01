Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Kike, el gatico, se perdió en El Picacho y necesita sus medicamentos diarios para sobrevivir

Minuto30.com .- Una familia del noroccidente de Medellín vive momentos de angustia tras la desaparición de “Kike”, su amado gatico, quien fue visto por última vez el pasado 25 de enero. El pequeño se perdió en el sector de El Picacho, más exactamente en las inmediaciones de la Capilla Espíritu Santo.

Lo que más preocupa a sus dueños es que “Kike” padece una condición de salud que requiere la administración de medicamento diario. Cada día que pasa sin su tratamiento, su vida corre un riesgo mayor.

Características de “Kike”

Pelaje: Color blanco con manchas miel.

Ojos: Claros.

Lugar de desaparición: Cerca a la Capilla Espíritu Santo, El Picacho (Medellín).

Fecha: 25 de enero de 2026.

¿Cómo puedes ayudar?

Si vives en El Picacho o sectores cercanos, te pedimos revisar los alrededores de tu casa, techos o jardines, ya que los gaticos asustados suelen buscar refugio en lugares escondidos.

Si tienes cualquier información sobre su paradero, por favor comunícate de inmediato al siguiente número:

Contacto: 3007712276