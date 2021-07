Las ‘Keratinas’ de ‘Epa Colombia’ ya son de exportación

Daneidy Barrera, popularmente conocida como ‘Epa Colombia’, contó que sus productos de belleza ya son apetecidos por el mercado internacional.

Emocionada hasta el punto de aplaudir de la felicidad, la empresaria contó que en Panamá le abrieron las puertas a su negocio y que sintió el apoyo que no ha recibido en su país, dijo, «aquí no le brindan a uno oportunidades y en Panamá me abrieron las puertas y yo dije alabaré (…)».

Reveló en medio de risas que este empresario extranjero comenzó con 10 millones y que ahora le ‘mete’ toda la plata al banco.

‘Epa Colombia’ envió un mensaje a sus seguidores

La bogotana, demostró estar feliz pues sin lugar a dudas este es un gran paso para su empresa por lo que le envió un mensaje a sus seguidores, «usted tiene que obrar bien en la vida y ayudar a las demás personas porque un día usted está arriba y otro puede estas abajo».

