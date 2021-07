Al papá de Luisito Comunica lo bajaron del avión por tener vacuna Sinovac

El influencer conocido como Luisito Comunica le contó a sus fans que bajaron del avión a papá por tener vacuna Sinovac.

“Mi papá tiene vacuna Sinovac y no sirve para viajar a Europa, no la aceptan. Si tienen Sinovac sepan que no sirve para viajar, literal, nos dijeron ‘no pueden ir a Europa’”, aseguró Luisito Comunica en un video.

El youtuber mexicano contó que su «calvario» empezó cuando al intentar abordar un avión hacia la Unión Europea le preguntaron a los dos qué vacunas para el coronavirus les habían aplicado.

De acuerdo con lo expresado por Luisito, las aerolíneas europeas solo aceptaban personas que estuvieran vacunadas con Pfizer, AstraZeneca y Janssen.